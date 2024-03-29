بفوز تاريخى على سيمبا.. الأهلى يضع قدمًا فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

وضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سجل أحمد نبيل كوكا الهدف الوحيد في الدقيقة الخامسة.

ويعد هذا الفوز تاريخيًا لأنه الانتصار الأول للأهلي والأندية المصرية على سيمبا في تنزانيا.

أحداث الشوط الأول

فريق سيمبا استهل المباراة بقوة، وسدد ساديو كانوتيه رأسية قوية بعد ركلة ركنية مرت فوق العارضة في الدقيقة الثانية.

وجاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة الخامسة بعد مرور رائع من محمد هاني من الجهة اليمنى وكرة عرضية شتتها مدافع سيمبا بشكل خاطئ؛ لتصل إلى كوكا، الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالحارس وسكنت الشباك.

في الدقيقة 11 لعبت الكرة قصيرة، ثم أرسلت لداخل منطقة الجزاء، وأمسك بها شوبير بثبات.

في الدقيقة 13 معلول انطلق بالكرة على الجانب الأيسر، وحاول أرسال تمريرة عرضية، ولكن شتتها الدفاع لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 18 سدد بيرسي تاو رأسية مرت بجوار القائم بعد عرضية من علي معلول.

سقوط أنتوني موديست في الدقيقة 21 داخل منطقة الجزاء ومطالبته بالحصول على ركلة جزاء، إلا أن الحكم تغاضى عن منحه خطأ.

في الدقيقة 23 أنقذ مصطفى شوبير مرماه من فرصة خطيرة، بعد عرضية من تشاما وتسديدة من تشي مالوني، لكن حارس الأهلي أبعدها ببراعة.

فرصة أخرى خطيرة لفريق سيمبا بعد انفراد من كيبو دينيس، لكنه سدد الكرة فوق المرمى قبل أن يحتسب الحكم المساعد وجود تسلل.

كلاتوس تشاما أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها شوبير بثبات.

تسديدة رائعة من تشاما في الدقيقة 37 مرت فوق العارضة.

شوبير تصدى لفرصة خطيرة أخرى بعد مرور رائع من ساديو كانوتيه وتسديدة قوية أبعدها مصطفى شوبير بصعوبة إلى ركنية.

وهدد مالوني مرمى الأهلي بصاروخ بعيد المدى كادت أن تخدع مصطفى شوبير؛ لتضيع فرصة جديدة على الفريق التنزاني.

فرصة هدف محقق لفريق سيمبا في الدقيقة 45 بعد كرة "هات وخد" بين كانوتيه ونتيبازوكيزا، الذي انفرد بالحارس مصطفى شوبير وتسديدة أرضية، لكن شوبير أبعدها بقدمه.

أحداث الشوط الثاني

باباكار سار سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت فوق العارضة في الدقيقة 46.

مرور رائع من بيرسي تاو وعرقلة من باباكار سار على حدود منطقة الجزاء قبل أن يحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 49.

علي معلول سدد الركلة الحرة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 50.

تسديدة من أونانا لاعب سيمبا في الدقيقة 52، لكن تصدى لها مصطفى شوبير.

تشاما سدد كرة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 55 تصدى لها مصطفى شوبير بثبات.

تسديدة أخرى على حدود منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت في علي معلول، وهي في طريقها للمرمى.

بطاقة صفراء للاعب هينوك إينونجا باكا بعد عرقلته موديست في منتصف الملعب.

فرصة أخرى خطيرة من فريق سيمبا، لكن احتسب الحكم المساعد تسلل.

الأهلي أجرى تغييرين في الدقيقة 67 بنزول رضا سليم بدلا من حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بدلا من بيرسي تاو.

في الدقيقة 72 أجرى الأهلي تغييرا ثالثا بنزول كهربا بدلا من موديست ومحمد مجدي أفشة بدلًا من مروان عطية.

انطلاقة من جانب طاهر محمد طاهر وعرقلة من لاعب سيمبا على حدود منطقة الجزاء، لكن الحكم لم يحتسب شيئًا.

فرصة خطيرة لفريق سيمبا بعد توغل من أونانا داخل منطقة الجزاء لكنه سدد الكرة بعيدة عن المرمى.

الفريق التنزاني استمر في محاولاته الخطيرة وسدد لويس ميكيسوني لاعب الأهلي السابق كرة قوية أبعدها شوبير ببراعة إلى ركنية.

رضا سليم تعرض للإصابة وتم نقله إلى خارج الملعب قبل أن يعود للملعب مجددا.

كهربا أهدر فرصة هدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع بعد تمريرة رائعة من أفشة، إلا أنه فشل في السيطرة على الكرة قبل أن ينقض حارس سيمبا عليها ويخطف منه الكرة.

فرصة خطيرة من جانب سيمبا قبل أن يتدخل أفشة في اللحظة الأخيرة.

فرصة خطيرة من كهربا بعد مرور رائع، لكنه سدد الكرة في الشباك الجانبية.

