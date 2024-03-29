الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على سيمبا التنزانى بهدف "كوكا"

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بتقدم المارد الأحمر بهدف سجله أحمد نبيل كوكا.

فريق سيمبا استهل المباراة بقوة، وسدد ساديو كانوتيه رأسية قوية بعد ركلة ركنية مرت فوق العارضة في الدقيقة الثانية.

وجاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة الخامسة بعد مرور رائع من محمد هاني من الجهة اليمنى وكرة عرضية شتتها مدافع سيمبا بشكل خاطئ لتصل إلى كوكا الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالحارس وسكنت الشباك.

في الدقيقة 11 لعبت الكرة قصيرة ثم أرسلت لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها شوبير بثبات.

في الدقيقة 13 معلول انطلق بالكرة على الجانب الأيسر وحاول إرسال تمريرة عرضية ولكن شتتها الدفاع لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 18 سدد بيرسي تاو رأسية مرت بجوار القائم بعد عرضية من علي معلول.

سقوط أنتوني موديست في الدقيقة 21 داخل منطقة الجزاء ومطالبته بالحصول على ركلة جزاء إلا أن الحكم تغاضى عن منحه خطأ.

في الدقيقة 23 أنقذ مصطفى شوبير مرماه من فرصة خطيرة بعد عرضية من تشاما وتسديدة من تشي مالوني لكن حارس الأهلي أبعدها ببراعة.

فرصة أخرى خطيرة لفريق سيمبا بعد انفراد من كيبو دينيس لكنه سدد الكرة فوق المرمى قبل أن يحتسب الحكم المساعد وجود تسلل.

كلاتوس تشاما أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها شوبير بثبات.

تسديدة رائعة من تشاما في الدقيقة 37 مرت فوق العارضة.

شوبير تصدى لفرصة خطيرة أخرى بعد مرور رائع من ساديو كانوتيه وتسديدة قوية أبعدها مصطفى شوبير بصعوبة إلى ركنية.

وهدد مالوني مرمى الأهلي بصاروخ بعيد المدى كادت تخدع مصطفى شوبير لتضيع فرصة جديدة على الفريق التنزاني.

فرصة هدف محقق لفريق سيمبا في الدقيقة 45 بعد كرة "هات وخد" بين كانوتيه ونتيبازوكيزا الذي انفرد بالحارس مصطفى شوبير وتسديدة أرضية لكن شوبير أبعدها بقدمه.
 

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