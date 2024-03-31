الأحد 31 مارس 2024
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رياضة

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الإياب
موعد مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا

يهتم بمعرفة موعد مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا كل مشجعي القلعة الحمراء من الجماهير في مصر والوطن العربي حيث يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في طريقه إلى دور نصف النهائي للبطولة الغالية.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا 

نعرض للجمهور موعد مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا حيث يدخل الأهلي المباراة بفرصة كبيرة للتأهل إلى نصف النهائي، حيث حقق فوزًا مهمًا في مباراة الذهاب على ملعب سيمبا في دار السلام بهدف دون رد، وعن موعد مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا من المفترض أن تنطلق المباراة مساء يوم الجمعة 5 أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساء.

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ويحتاج الأهلي إلى التعادل على الأقل بأي نتيجة مع سيمبا في الإياب بالقاهرة من أجل بلوغ نصف النهائي، بينما يحتاج سيمبا للفوز بهدفين على الأقل للتأهل.

ويطمح الأهلي إلى تحقيق لقبه الحادي عشر في البطولة، بينما يبحث سيمبا عن التأهل إلى نصف النهائي خلال لقاء الإياب، كما ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من جانب جماهير الأهلي، الذين يسعون لدعم فريقهم لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكم مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وقد تم اختيار التشادي الحاج علاو محمد لقيادة المباراة، بمساعدة إلفيس جاي كمساعد أول وأدو هيرمان كمساعد ثان، بينما سيكون بيار غيزلان حكم فار وأخونا ماكاليما مساعد فار.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

وتبث جميع مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024 عبر قنوات "بي إن سبورت"، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

أسعار تذاكر مباراة الأهلى وسيمبا التنزاني

ووفرت شركة "تذكرتي" تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر موقعها الإلكتروني وتتوفر التذاكر بالأسعار التالية:
المقصورة: 750 جنيهًا.

  • الدرجة الأولى يسار: 200 جنيه.
  • الدرجة الثالثة يسار: 100 جنيه.
  • الدرجة الثالثة يمين: 100 جنيه.

وقد حصل مسؤولو النادي الأهلي على موافقة من الجهات المختصة لحضور 30 ألف مشجع لمباراة سيمبا التنزاني في استاد القاهرة لدعم الفريق الأحمر.

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