السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"كاف" يكشف عن حكم مباراة الإياب بين الأهلى وسيمبا التنزانى

الأهلي وسيمبا
الأهلي وسيمبا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن الحكم الذي سيدير مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الإياب في تمام العاشرة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.

وأسند "كاف" الإدارة التحكيمية لمباراة الإياب إلى التشادي الحاج علاو محمد على أن يعاونه كلًا من إلفيس جاي مساعد أول وأدو هيرمان مساعد ثانٍ، وبيار غيزلان حكم فار وأخونا ماكاليما مساعد فار.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على سيمبا في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا.

وشهدت المباراة حالات تحكيمية مثيرة للجدل، كان بطلها الجنوب أفريقي أبو نجيلا الذي تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة لصالح الأهلي، فضلا عن القرارات غير الموفقة خلال المباراة.

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