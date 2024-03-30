الاتحاد يعبر الفيحاء بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلى على المركز الثالث بالدورى السعودى

واصل الاتحاد مطاردة الأهلي على المركز الثالث بدوري روشن السعودي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الفيحاء 3 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 25 من المسابقة.



ورفع الاتحاد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف الأهلي صاحب المركز الثالث، والذي خطف تعادلا في الدقائق الأخيرة 2/2 أمام مضيفه الاتفاق ضمن منافسات الجولة ذاتها.



على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفيحاء عند 32 نقطة في المركز الثامن.



وفي الدقيقة 20 أهدر كريم بنزيمة، مهاجم الاتحاد، ضربة جزاء وبعد ذلك بخمس دقائق، تقدم الفيحاء عن طريق عبد الحميد صابيري.



ولم يدم تقدم الفيحاء سوى خمس دقائق فقط، حيث أدرك الاتحاد التعادل عن طريق عبد الرزاق حمد لله، قبل أن يضيف أحمد الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.



وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل مروان الصحفي الهدف الثالث للاتحاد.



وفي مباراة الأهلي، تقدم صاحب المركز الثالث في الدقيقة الثامنة عن طريق فراس البريكان، قبل أن يدرك الاتفاق التعادل عبر سيكو فوفانا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.



وفي الدقيقة 49 سجل البريكان هدفا ثانيا، لكن هذه المرة في شباك الأهلي بالخطأ، لكن زميله عبد الله العمار نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 88، ليرفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس.



وضمن منافسات الجولة ذاتها، اكتسح التعاون ضيفه الحزم 4 / صفر.



وسجل أهداف التعاون كل من أندريه جوتو في الدقيقة 62 وعبد الفتاح آدم في الدقيقتين 66 و76، ومحمد الكويكبي في الدقيقة 71.



ورفع التعاون رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الحزم عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر.



وفاز الخليج على ضمك 1/ صفر، بهدف سجله خالد ناري في الدقيقة 35، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ضمك عند 34 نقطة في المركز السابع.



ونجح الرائد في الفوز على مضيفه الأخدود 3 /1، وتقدم له كريم البركاوي في الدقيقة 15، قبل أن يدرك الأخدود التعادل عبر أندري بوركا من ضربة جزاء في الدقيقة 20.



وفي الدقيقة 31 سجل محمد فوزير الهدف الثاني للرائد، فيما أضاف جوليو تافاريس الهدف الثالث في الدقيقة 56.



ورفع الرائد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.