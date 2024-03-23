السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقرير: اتحاد جدة يستعيد خدمات كريم بنزيما بعد التوقف الدولى

كريم بنزيما
كريم بنزيما

عاد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، إلى التدريبات الجماعية، بعد نهاية برنامجه التأهيلي من إصابته بأسفل الظهر.

وكان بنزيما قد تعرض لإصابة حرمته من المشاركة في المباريات الماضية، وكان أهمها المباريات الثلاثة ضد الهلال في الدوري ودوري أبطال آسيا الذي ودعه من ربع النهائي.

صاحب الـ36 عامًا شارك هذا الموسم مع الاتحاد في 27 لقاء بجميع المسابقات وسجل 15 هدفًا.

ويلاقي اتحاد جدة بعد التوقف نظيره الفيحاء، 29 مارس الجاري، ضمن الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن. 

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في سلم المسابقة بـ43 نقطة، حصدها من 13 انتصارًا، وأربعة تعادلات، مقابل سبع هزائم.

بنزيما يرحب بالمشاركة مع فرنسا فى أوليمبياد باريس 2024

عبر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، عن استعداده للمشاركة في أوليمبياد باريس 2024 في لعبة كرة القدم مع منتخب فرنسا.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية، في الفترة من الجمعة 26 يوليو وحتى الأحد 11 أغسطس.

وقال بنزيما، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "المشاركة في أوليمبياد باريس؟ لم لا؟ بالطبع سأود ذلك.. يمكن أن يكون الأمر عظيمًا".

وأردف: "لكن هذا لا يعتمد علي، ليس القرار قراري".

ويحق لكل منتخب مشارك في منافسات كرة القدم بالأوليمبياد اختيار 3 لاعبين كبار السن تزيد أعمارهم على 23 عامًا للمشاركة في المنافسات.

وكان كريم بنزيما قد أعلن عن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب فرنسا عقب كأس العالم 2022 بقطر.

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