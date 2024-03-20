الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كريم بنزيما يبدى ترحيبه بالمشاركة مع فرنسا فى أولمبياد باريس 2024

كريم بنزيما
كريم بنزيما

عبر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي، عن استعداده للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 في لعبة كرة القدم مع منتخب فرنسا.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، في الفترة من الجمعة 26 يوليو وحتى الأحد 11 أغسطس.

وقال بنزيما في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "المشاركة في أولمبياد باريس؟ لم لا؟ بالطبع سأود ذلك.. يمكن أن يكون الأمر عظيمًا".

وأردف: "لكن هذا لا يعتمد علي، ليس القرار قراري".

ويحق لكل منتخب مشارك في منافسات كرة القدم بالأولمبياد، اختيار 3 لاعبين كبار السن تزيد أعمارهم عن 23 عامًا، للمشاركة في المنافسات.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيشارك في منافسات كرة القدم بالأولمبياد، على أن تُجرى قرعة دور المجموعات مساء اليوم الأربعاء.

وكان كريم بنزيما قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب فرنسا عقب كأس العالم 2022 بقطر.

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