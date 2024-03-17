الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قرعة نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى.. مانشستر سيتى يصطدم بـ تشيلسى

كأس الاتحاد الإنجليزي
كأس الاتحاد الإنجليزي

سُحبت اليوم الأحد قرعة نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

وكان مانشستر يونايتد قد أكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بانتصاره المثير على ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في دور الربع.

والتحق مانشستر يونايتد بـ مانشستر سيتي، الذي أقصى نيوكاسل يونايتد، تشيلسي الذي هزم ليستر سيتي، وكوفنتري سيتي، الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل بانتصاره على ولفرهامبتون.

وأسفرت القرعة عن مواجهة منتظرة بين مانشستر سيتي وتشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

أما مانشستر يونايتد فسيكون على موعد مع مهمة سهلة نسبيًا أمام كوفنتري سيتي.

وتُقام المباريات في الأسبوع الذي سيبدأ يوم السبت 20 أبريل، على أن يتم تحديد موعدها لاحقًا.

جدير بالذكر أن مباراة النهائي ستُقام يوم السبت 25 مايو 2024 على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

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