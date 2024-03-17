أحمد دياب: لم أحسم حتى الآن موقفي من خوض انتخابات اتحاد الكرة

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم، موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وأوضح أحمد دياب خلال تصريحات لبرنامج "نجوم في عز الظهر" عبر إذاعة أون سبورت أف إم على موجات 93.7 قائلا: "فى حال خوض انتخابات اتحاد الكرة سأترشح على منصب الرئيس ولديّ قائمة كاملة".

وأضاف أحمد دياب: "في حال التعاون مع المهندس هاني أبو ريدة سوف نجلس ونتفق على التفاصيل".

كما طالب أحمد دياب، مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم بإنهاء التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا بشكل مرضٍ.

وأوضح أحمد دياب: "حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعرض للظلم بشكل كبير".

وصرح دياب أنه من إنجازات الرابطة خلال الموسمين الماضيين إنهاء مباريات بطولة الدوري الممتاز قبل الموعد بشهرين.

وقال: "خلال الموسمين الماضيين تم العمل على عقود رعاية للأندية منتظمة وتسديدها في موعدها وأنه لم يتم تأجيل مباراة للأندية غير المشاركة في البطولات الأفريقية".

وأضاف أحمد دياب أن المباراة التي يتم تأجيلها للأندية المشاركة في البطولات الأفريقية 3 أيام قبل المواجهة الداخلية و4 أيام للمواجهات الخارجية.

وتابع أحمد دياب قائلاً: "عامر حسين ليس عضو رابطة الأندية ولكن المشرف على لجنة المسابقات فقط".

واختتم أحمد دياب حديثه قائلاً: "من الجيد عدم معرفة عامر حسين بتأجيل مباراة الأهلي وانبي وذلك مخالف للقواعد التي وضعناها وهذا الأمر تم لمنح الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر المساحة الكاملة تحت قيادة حسام حسن وهذا استثناء".