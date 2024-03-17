الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أحمد دياب: لم أحسم حتى الآن موقفي من خوض انتخابات اتحاد الكرة

أحمد دياب
أحمد دياب

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم، موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وأوضح أحمد دياب خلال تصريحات لبرنامج "نجوم في عز الظهر" عبر إذاعة أون سبورت أف إم على موجات 93.7 قائلا: "فى حال خوض انتخابات اتحاد الكرة سأترشح على منصب الرئيس ولديّ قائمة كاملة". 

وأضاف أحمد دياب: "في حال التعاون مع المهندس هاني أبو ريدة سوف نجلس ونتفق على التفاصيل". 

كما طالب أحمد دياب، مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم بإنهاء التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا بشكل مرضٍ.

وأوضح أحمد دياب: "حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعرض للظلم بشكل كبير". 

وصرح دياب أنه من إنجازات الرابطة خلال الموسمين الماضيين إنهاء مباريات بطولة الدوري الممتاز قبل الموعد بشهرين. 

وقال: "خلال الموسمين الماضيين تم العمل على عقود رعاية للأندية منتظمة وتسديدها في موعدها وأنه لم يتم تأجيل مباراة للأندية غير المشاركة في البطولات الأفريقية".

وأضاف أحمد دياب أن المباراة التي يتم تأجيلها للأندية المشاركة في البطولات الأفريقية 3 أيام قبل المواجهة الداخلية و4 أيام للمواجهات الخارجية.

وتابع أحمد دياب قائلاً: "عامر حسين ليس عضو رابطة الأندية ولكن المشرف على لجنة المسابقات فقط".

واختتم أحمد دياب حديثه قائلاً: "من الجيد عدم معرفة عامر حسين بتأجيل مباراة الأهلي وانبي وذلك مخالف للقواعد التي وضعناها وهذا الأمر تم لمنح الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر المساحة الكاملة تحت قيادة حسام حسن وهذا استثناء".

أحمد دياب رابطة الأندية المصرية المحترفة رابطة الأندية رئيس رابطة الأندية انتخابات اتحاد الكرة اتحاد الكرة

مواد متعلقة

مانشستر سيتى: اعتدنا مواجهة ريال مدريد.. ونأمل فى التتويج بكل البطولات

نتائج قرعة ربع ونصف نهائى بطولة دورى المؤتمر الأوروبى

قرعة نصف نهائى الدورى الأوروبى.. محمد صلاح يتجنب مواجهة ليفركوزن

قرعة ربع نهائى الدورى الأوروبى.. ليفربول "صلاح" فى مواجهة أتالانتا

مواجهات صعبة.. نتائج قرعة نصف نهائى دورى أبطال أوروبا

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

الهلال يصطدم بالعين.. الكشف عن مواعيد نصف نهائى دورى أبطال آسيا

أغرب مباراة فى التاريخ.. سرب ضخم من النحل يهاجم كارلوس ألكاراز فى إنديان ويلز

الأكثر قراءة

مصرفيون: تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 10 أضعاف

مشاكل الغدة الدرقية الشائعة عند النساء: تعرف على أعراضها وعلاجها

مصر تتعاقد مع شركة عالمية لتشغيل شبكات الإنترنت الفضائى العام الجارى

أسرار خطة غزو رفح وعلاقتها بالهدنة فى غزة

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

عشيقة مسئول رشوة شركة مياه أسوان: حصلت على 5% عمولة من الصفقة قبل توقيع الأوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

محمد رفعت

المتحدة ورمضان المصري

أحمد أبوالمحاسن

الأزهر.. 1084 عامًا حتى ازدهر

أحمد غنام

Succession.. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (2)

ناصر الجابري

الشراكة بين الإمارات ومصر.. من منظور الاقتصاد

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد

منطقة عازلة وطريق فاصل.. كواليس تغيير إسرائيل لشكل قطاع غزة بالكامل