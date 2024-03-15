الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواجهات صعبة.. نتائج قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

أُجريت اليوم مراسم سحب قرعة دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

واستضاف مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بـ "نيون" السويسرية قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسُحبت أولًا قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، تبعها قرعة دور النصف.

نتائج قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وأسفرت القرعة عن مباريات  قوية منتظرة أبرزها ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، في مباراة تكررت في نصف النهائي لآخر نسختين.

وجاءت نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالآتي:

• أرسنال الإنجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني

• أتلتيكو مدريد الإسباني ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

• ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

• باريس سان جيرمان الفرنسي ضد برشلونة الإسباني.

قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وأسفرت قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عن الآتي:

• الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني ضد الفائز من مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد برشلونة الإسباني.

• الفائز من مباراة أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني ضد الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تُقام مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولًا، فيما تُقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المذكورة ثانيًا.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، كل من مانشستر سيتي الإنجليزي (حامل اللقب)، أرسنال الإنجليزي، برشلونة الإسباني، ريال مدريد الإسباني، أتلتيكو مدريد الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني، بروسيا دورتموند الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي.

وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، يومي 9 و10 أبريل على أن تقام مباريات الإياب، يومي 16 و17 من نفس الشهر.

وستقام مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي، يومي 30 أبريل و1 مايو، على أن تقام مباراتي الإياب 7 و8 مايو المقبل.

وستقام المباراة النهائية لدوري الأبطال، يوم الأول من يونيو المقبل، بملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

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