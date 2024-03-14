أوائل المجموعات يكتسحون في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو الاستثناء في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، فهو النادي الوحيد في المجموعات الثماني الذي حل وصيفا مجموعته، وتمكن من التأهل إلى دور الثمانية.

بي إس جي

استطاع بي إس جي أن يتجاوز في دور ثمن النهائي نادي ريال سوسيداد الإسباني بالفوز عليه في مباراتي الذهاب، والإياب بنتيجتي هدفين نظيفين، و2 – 1 على الترتيب

بي إس جي احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط فقط جمعها من فوزين على ناديي بوروسيا دورتموند الألماني، وإيه سي ميلان الإيطالي.

وتعادلين إيجابين بنفس النتيجة هدف لمثله مع ناديي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ودورتموند.

في حين تلقى هزيمتين على يد نيوكاسل يونايتد، وميلان.

في الوقت الذي فشل فيه ثواني المجموعات الأخرى في الوصول إلى دور ربع النهائي نجح أوائل المجموعات السبع الأخرى في الصعود إلى دور الثمانية، وهم نادي بايرن ميونيخ الألماني في المجموعة الأولى، وأرسنال الإنجليزي في المجموعة الثانية، ونادي ريال مدريد الإسباني في المجموعة الثالثة، ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني في المجموعة الخامسة، ودورتموند في المجموعة السادسة، ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي في المجموعة السابعة، ونادي برشلونة الإسباني في المجموعة الثامنة.

البايرن

وصل البايرن إلى دور الثمانية بعد أن تجاوز في دور الـ16 نادي لاتسيو الإيطالي إذ بعد أن خسر أمامه بنتيجة هدف نظيف في لقاء الذهاب تغلب عليه بنتيجة 3 أهداف دون رد في لقاء العودة.

احتل البايرن مقدمة المجموعة الأولى دون هزيمة بـ16 نقطة حصدها من 5 انتصارات منها انتصاران على كل من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ونادي جلطة سراي التركي، وانتصار واحد على نادي كوبنهاجن الدنماركي،

وتعادل واحد كان سلبيا مع كوبنهاجن.

أرسنال

عبر أرسنال بصعوبة شديدة إلى دور الثمانية على حساب نادي بورتو البرتغالي في دور ثمن النهائي إذ تحقق بضربات ترجيحية 4 – 2 بعد أن فاز كل نادي على ملعبه بنتيجة هدف دون مقابل.

اعتلي أرسنال صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة جناها من 4 انتصارات بواقع انتصارين على نادي إشبيلية الإسباني، وانتصار وحيد على كل من نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، ونادي لانس الفرنسي.

وتعادل وحيد بنتيجة إيجابية مع بي إس في.

بينما تلقى هزيمة وحيدة على يد لانس.

الريال

مر الريال إلى دور ربع النهائي مقصيا نادي آر بي لايبزيج الألماني من دور الـ16 إذ تغلب عليه بنتيجة هدف نظيف في لقاء الذهاب، وتعادل معه إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما في لقاء العودة.

تصدر الريال المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة 18 نقطة جمعها من 6 انتصارات بواقع انتصارين على كل من نادي يونيون برلين الألماني، ونادي نابولي الإيطالي، ونادي سبورتينج براجا البرتغالي.

أتلتيكو مدريد

حجز أتلتيكو مدريد مقعدا في دور الثمانية بعد أن أطاح بوصيف النسخة الماضية نادي إنتر ميلان الإيطالي من دور ثمن النهائي بضربات ترجيحية 3 – 2 بعد أن تعادلا بنتيجة هدفين لكل منهما في مجموع مباراتي الذهاب والإياب إذ خسر أمامه بنتيجة هدف دون رد في لقاء الذهاب، وتغلب عليه بنتيجة 2 – 1 في لقاء العودة.

تصدر أتلتيكو مدريد المجموعة الخامسة دون هزيمة برصيد 14 نقطة حصدها من 4 انتصارات منها انتصاران على نادي فاينورد روتردام الهولندي، وانتصار وحيد على كل من نادي سيلتك الأسكتلندي، ولاتسيو.

وتعادلين إيجابيين مع لاتسيو، وسيلتك.

دورتموند

تأهل إلى دور ربع النهائي بعد أن تخطى بي إس في من دور الـ16 إذ تعادل معه بنتيجة إيجابية هدف لكل منهما في لقاء الذهاب، وتغلب عليه بنتيجة هدفين دون رد في لقاء العودة.

احتل مقدمة المجموعة السادسة بـ11 نقطة جناها من 3 انتصارات منها انتصاران على نيوكاسل يونايتد، وانتصار واحد على ميلان.

وتعادلين بنتيجة دون أهداف مع ميلان، وبنتيجة إيجابية مع بي إس جي.

فيما لم يتكبد سوى خسارة واحدة أمام بي إس جي.

مان سيتي

صعد مان سيتي إلى دور الثمانية بعد أن أطاح بنادي كوبنهاجن من دور ثمن النهائي إذ فاز عليه في مباراتي الذهاب، والإياب بنفس النتيجة 3 – 1.

اعتلى صدارة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة 18 نقطة جمعها من 6 انتصارات بواقع انتصارين على كل من نادي سرفينا زفيزدا الصربي، ولايبزيج الألماني، ويونج بويز السويسري.

برشلونة

عبر إلى دور ربع النهائي متجاوزا نابولي في دور الـ16 إذ تعادل معه إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في لقاء الذهاب، وتغلب عليه بنتيجة 3 – 1 في لقاء العودة.

تصدر برشلونة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات منها انتصاران على بورتو، وانتصار واحد على كل من نادي أنتويرب البلجيكي، وشاختار دونيتسك الأوكراني.

ولم يتعادل لكنه تكبد خسارتين أمام شاختار، ورويال أنتويرب.

المجموعة الرابعة لم ينجح منها نادي في التأهل إلى دور الثمانية إذ خرج ريال سوسيداد وإنتر، والعكس تماما في المجموعة السادسة إذ نجح دورتموند، وبي إس جي في الوصول إلى دور ربع النهائي.