الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أوائل المجموعات يكتسحون في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو الاستثناء في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، فهو النادي الوحيد في المجموعات الثماني الذي حل وصيفا مجموعته، وتمكن من التأهل إلى دور الثمانية.

بي إس جي

استطاع بي إس جي أن يتجاوز في دور ثمن النهائي نادي ريال سوسيداد الإسباني بالفوز عليه في مباراتي الذهاب، والإياب بنتيجتي هدفين نظيفين، و2 – 1 على الترتيب

بي إس جي احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط فقط جمعها من فوزين على ناديي بوروسيا دورتموند الألماني، وإيه سي ميلان الإيطالي.

وتعادلين إيجابين بنفس النتيجة هدف لمثله مع ناديي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ودورتموند.

في حين تلقى هزيمتين على يد نيوكاسل يونايتد، وميلان.

في الوقت الذي فشل فيه ثواني المجموعات الأخرى في الوصول إلى دور ربع النهائي نجح أوائل المجموعات السبع الأخرى في الصعود إلى دور الثمانية، وهم نادي بايرن ميونيخ الألماني في المجموعة الأولى، وأرسنال الإنجليزي في المجموعة الثانية، ونادي ريال مدريد الإسباني في المجموعة الثالثة، ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني في المجموعة الخامسة، ودورتموند في المجموعة السادسة، ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي في المجموعة السابعة، ونادي برشلونة الإسباني في المجموعة الثامنة.

البايرن

وصل البايرن إلى دور الثمانية بعد أن تجاوز في دور الـ16 نادي لاتسيو الإيطالي إذ بعد أن خسر أمامه بنتيجة هدف نظيف في لقاء الذهاب تغلب عليه بنتيجة 3 أهداف دون رد في لقاء العودة.

احتل البايرن مقدمة المجموعة الأولى دون هزيمة بـ16 نقطة حصدها من 5 انتصارات منها انتصاران على كل من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ونادي جلطة سراي التركي، وانتصار واحد على نادي كوبنهاجن الدنماركي،

وتعادل واحد كان سلبيا مع كوبنهاجن.

أرسنال

عبر أرسنال بصعوبة شديدة إلى دور الثمانية على حساب نادي بورتو البرتغالي في دور ثمن النهائي إذ تحقق بضربات ترجيحية 4 – 2 بعد أن فاز كل نادي على ملعبه بنتيجة هدف دون مقابل.

اعتلي أرسنال صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة جناها من 4 انتصارات بواقع انتصارين على نادي إشبيلية الإسباني، وانتصار وحيد على كل من نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، ونادي لانس الفرنسي.

وتعادل وحيد بنتيجة إيجابية مع بي إس في.

بينما تلقى هزيمة وحيدة على يد لانس.

الريال

مر الريال إلى دور ربع النهائي مقصيا نادي آر بي لايبزيج الألماني من دور الـ16 إذ تغلب عليه بنتيجة هدف نظيف في لقاء الذهاب، وتعادل معه إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما في لقاء العودة.

 تصدر الريال المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة 18 نقطة جمعها من 6 انتصارات بواقع انتصارين على كل من نادي يونيون برلين الألماني، ونادي نابولي الإيطالي، ونادي سبورتينج براجا البرتغالي.

أتلتيكو مدريد

حجز أتلتيكو مدريد مقعدا في دور الثمانية بعد أن أطاح بوصيف النسخة الماضية نادي إنتر ميلان الإيطالي من دور ثمن النهائي بضربات ترجيحية 3 – 2 بعد أن تعادلا بنتيجة هدفين لكل منهما في مجموع مباراتي الذهاب والإياب إذ خسر أمامه بنتيجة هدف دون رد في لقاء الذهاب، وتغلب عليه بنتيجة 2 – 1 في لقاء العودة.

تصدر أتلتيكو مدريد المجموعة الخامسة دون هزيمة برصيد 14 نقطة حصدها من 4 انتصارات منها انتصاران على نادي فاينورد روتردام الهولندي، وانتصار وحيد على كل من نادي سيلتك الأسكتلندي، ولاتسيو. 

وتعادلين إيجابيين مع لاتسيو، وسيلتك.

txt

لأول مرة منذ 2010.. أرسنال يتأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا بفوز صعب على بورتو

txt

بايرن ميونخ ينتقم من لاتسيو بثلاثية ويتأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

دورتموند

تأهل إلى دور ربع النهائي بعد أن تخطى بي إس في من دور الـ16 إذ تعادل معه بنتيجة إيجابية هدف لكل منهما في لقاء الذهاب، وتغلب عليه بنتيجة هدفين دون رد في لقاء العودة.

احتل مقدمة المجموعة السادسة بـ11 نقطة جناها من 3 انتصارات منها انتصاران على نيوكاسل يونايتد، وانتصار واحد على ميلان. 

وتعادلين بنتيجة دون أهداف مع ميلان، وبنتيجة إيجابية مع بي إس جي.

فيما لم يتكبد سوى خسارة واحدة أمام بي إس جي.   

مان سيتي

صعد مان سيتي إلى دور الثمانية بعد أن أطاح بنادي كوبنهاجن من دور ثمن النهائي إذ فاز عليه في مباراتي الذهاب، والإياب بنفس النتيجة 3 – 1. 

اعتلى صدارة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة 18 نقطة جمعها من 6 انتصارات بواقع انتصارين على كل من نادي سرفينا زفيزدا الصربي، ولايبزيج الألماني، ويونج بويز السويسري.  

برشلونة

عبر إلى دور ربع النهائي متجاوزا نابولي في دور الـ16 إذ تعادل معه إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في لقاء الذهاب، وتغلب عليه بنتيجة 3 – 1 في لقاء العودة.

تصدر برشلونة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات منها انتصاران على بورتو، وانتصار واحد على كل من نادي أنتويرب البلجيكي، وشاختار دونيتسك الأوكراني. 

ولم يتعادل لكنه تكبد خسارتين أمام شاختار، ورويال أنتويرب.

المجموعة الرابعة لم ينجح منها نادي في التأهل إلى دور الثمانية إذ خرج ريال سوسيداد وإنتر، والعكس تماما في المجموعة السادسة إذ نجح دورتموند، وبي إس جي في الوصول إلى دور ربع النهائي. 

باريس سان جيرمان دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ ارسنال ريال مدريد اتلتيكو مدريد مانشستر سيتى

مواد متعلقة

ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يعيد أسيك للصورة وينفض الغبار عن يانج أفريكانز

أرسنال يكرر تحقيقه لرقمه الإيجابي بالبريميرليج في موسم 2014–2015

بعد اختيار حسام حسن.. هل يستحق أكرم توفيق الانضمام لمنتخب مصر؟

ماذا قدم الثلاثي الجديد قبل الانضمام لمنتخب مصر؟

قبل موقعة القمة.. كولر لا يعرف الخسارة أمام الزمالك وجوميز يسجل الظهور الأول

قبل قمة كأس مصر في الرياض.. 5 لاعبين مثلوا الأهلي والزمالك

الأندية العربية المشاركة في الكونفدرالية تتفوق على نظيرتها بدوري أبطال إفريقيا

الأندية المصرية تكرر سيناريو 2022 فى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

الأكثر قراءة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

قرار عاجل من وزير التموين لأصحاب المخابز البلدية المدعمة

انهيار جديد للدولار مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج.. الاقتصاد يحصد ثمار قرارات "المركزى"

عرش ربنا معمول من إيه؟.. على جمعة يرد

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

ليست برية.. خطة عسكرية إسرائيلية جديدة لدخول رفح بدعم أمريكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة