أرسنال يكرر تحقيقه لرقمه الإيجابي بالبريميرليج في موسم 2014–2015

بانتهاء منافسات الأسبوع الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، والذي شهد فوز نادي أرسنال على نظيره برينتفورد بنتيجة 2 – 1 على إستاد الامارات بات أرسنال هو النادي الوحيد الذي تمكن من تحقيق 8 انتصارات متتالية من الأسبوع الـ21 حتى الأسبوع الـ28 على أندية كريستال بالاس، ونوتينجهام فورست، وليفربول، ووست هام يونايتد، وبيرنلي الصاعد حديثا إلى البريميرليج، ونيوكاسل يونايتد، وشيفيلد يونايتد الصاعد حديثا إلى البريميرليج، وبرينتفورد.

مانشستر سيتي وأكبر سلسلة انتصارات

وقبلها كان نادي مانشستر سيتي هو صاحب أكبر سلسة انتصارات متتالية بـ6 انتصارات، ولم يفعلها مرة واحدة لكن مرتين المرة الأولى كانت من الأسبوع الأول حتى الأسبوع السادس على أندية بيرنلي، ونيوكاسل يونايتد، وشيفيلد يونايتد، وفولهام، ووست هام يونايتد، ونوتينجهام فورست.

أما المرة الثانية، فكانت من الأسبوع الـ19 حتى الأسبوع الـ24 على أندية إيفرتون مرتين، وشيفيلد يونايتد، ونيوكاسل يونايتد، وبيرنلي، وبرينتفورد.

كيف ارتقى أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي؟

وبالثمانية انتصارات الأخيرة استطاع أرسنال أن يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بارتفاع رصيده إلى 64 نقطة إذ قبلها كان يحتل المركز الرابع بـ40 نقطة جمعها من 12 انتصارا على أندية نوتينجهام فورست في الأسبوع الأول، وكريستال بالاس في الأسبوع الثاني، ومانشستر يونايتد في الأسبوع الرابع، وإيفرتون في الأسبوع الخامس، وبورنموث في الأسبوع السابع، ومان سيتي في الأسبوع الثامن، وشيفيلد يونايتد في الأسبوع العاشر، بعده حقق 4 انتصارات على التوالي من الأسبوع الـ12 حتى الأسبوع الـ15 على أندية بيرنلي، وبرينتفورد، ووولفرهامبتون واندررز، ولوتون تاون الصاعد حديثا في البريميرليج، وبرايتون أند هوف ألبيون في الأسبوع الـ17.

و4 تعادلات كلها كانت بنتائج إيجابية منها 3 تعادلات بنتيجة هدفين لمثلهما مع أندية فولهام في الأسبوع الثالث، وتوتنهام هوتسبير في الأسبوع السادس، وتشيلسي في الأسبوع التاسع، وتعادل وحيد بنتيجة هدف لكل منهما مع ليفربول في الأسبوع الـ18.

في حين تلقى 4 هزائم منها 3 هزائم خارج ملعبه على يد أندية نيوكاسل يونايتد في الأسبوع الـ11، وأستون فيلا في الأسبوع الـ16، وفولهام في الأسبوع العشرين، وهزيمة وحيدة خارج ملعبه على يد وست هام في الأسبوع الـ19.

ومن ثم تختلف الانتصارات، والتعادلات عن الهزائم إذ هناك توازن في النتائج ما بين على ملعبه، وخارج ملعبه.

سجل أرسنال 70 هدفا بمعدل تسجيل 2.5 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل مرتفع، وبه هو أقوى هجوم في الدوري الإنجليزي، وهدافه هو اللاعب الإنجليزي بوكايو ساكا بتسجيله 13 هدفا فيما استقبلت شباكه 24 هدفا بمعدل استقبال 0.9 هدف في كل مباراة، وهو معدل جيد، وبه هو أقوى دفاع.

أرسنال في موسم 2014 - 2015

هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أرسنال في تحقيق 8 انتصارت متتالية في الدوري الإنجليزي إذ آخر مرة فعلها في موسم 2014 – 2015 من الأسبوع الـ25 حتى الأسبوع الـ32 على أندية ليستر سيتي، وكريستال بالاس، وإيفرتون، وكوينز بارك رينجرز، ووست هام، ونيوكاسل يونايتد، وليفربول، وبيرنلي.

وهذا الموسم أنهاه أرسنال في المركز الثالث برصيد 75 نقطة جناها من 22 انتصارا، و9 تعادلات بينما تعرض لـ7 خسائر.

مؤكد أن أرسنال سوف يتجاوز حاجز الـ75 النقطة، فهل يحتل مركزا أفضل من الثالث؟

لأنه ليس طموح ادارة، وجمهور أرسنال، فهم يحلمون باللقب الذي لم يتبق علي تحقيقه سوى 10 مباريات لكنها مباريات صعبة جدا مع أندية تشيلسي، ومان سيتي، ولوتون تاون، وبرايتون، وأستون فيلا، ووولفرهامبتون، وتوتنهام وبورنموث، ومان يونايتد، وإيفرتون.

كيف فقد أرسنال اللقب في الموسم الماضي؟

لكن شبح ما حدث في الموسم الماضي يطاردهم بقوة إذ احتل مقدمة الدوري الإنجليزي لأسابيع كثيرة لكنه تعثر بشكل غريب في الأمتار الأخيرة، ففي المباريات العشر الأخيرة لم يفز سوى في 4 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وانهزم في 3 مباريات، وبالتالي لم ينجح في الحصول على اللقب، وفقده بفارق 5 نقاط عن البطل مان سيتي، واكتفى بأن يكون وصيفا بـ84 نقطة جمعها من 26 انتصارا، و6 تعادلات أما الهزائم، فكانت 6 أيضا.