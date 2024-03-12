اليوم.. برشلونة يصطدم بنابولى وأرسنال يواجه بورتو فى دورى أبطال أوروبا

يستضيف فريق أرسنال الانجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، نظيره بورتو البرتغالي، على ملعب الإمارات ضمن لقاءات إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق أرسنال لتعويض الخسارة التي تلقاها في مباراة الذهاب وحصد الفوز لضمان بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من البطولة، فيما يرغب بورتو في تكرار فوزه الذي حققه في مباراة الذهاب من أجل العبور للدور المقبل في إحدى مفاجآت البطولة.

ويتطلع فريق بورتو للعبور من دور الـ16 للمرة الأولى منذ تأهله لآخر مرة للدور ربع النهائي في موسم 2020-2021 والذي واجه خلاله فريق تشيلسي وخسر منه بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين.

كما يرغب أرسنال في فك عقدة دور الـ16 والذي فشل في تجاوزه منذ موسم 2009-2010، والذي كان آخر موسم وصل فيه للدور ربع النهائي وخسر أمام فريق برشلونة بستة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين.

ويفتقد أرسنال في مباراة اليوم خدمات كل من: "جابرييل مارتينيلي، تاكيهيرو تومياسو، خورين تيمبر".

برشلونة يستضيف نابولي لضمان التأهل

وفي نفس التوقيت وعلى ملعب كامب نو، يلتقي فريق برشلونة الإسباني نظيره نابولي الإيطالي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب دييجو مارادونا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويتطلع برشلونة، صاحب الأرض، لتحقيق الفوز وضمان بطاقة التأهل للدور المقبل من البطولة، خاصة أن الفريق الكتالوني لم ينجح في عبور هذا الدور منذ موسم 2019-2020، وخسر أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين، كما يتطلع لتحسين موسمه في ظل تخبط النتائج على مستوى الدوري المحلي.

وعلى الجانب الآخر، يتطلع نابولي لتحقيق الفوز مستغلًا حالة تخبط النتائج والمستوى التي يمر بها برشلونة خلال الفترة الماضية للتأهل للمرة الثانية على التوالي لهذا الدور بعد أن وصل إليه في الموسم الماضي وخسر أمام مواطنه ميلان.