الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اليوم.. برشلونة يصطدم بنابولى وأرسنال يواجه بورتو فى دورى أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق أرسنال الانجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، نظيره بورتو البرتغالي، على ملعب الإمارات ضمن لقاءات إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق أرسنال لتعويض الخسارة التي تلقاها في مباراة الذهاب وحصد الفوز لضمان بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من البطولة، فيما يرغب بورتو في تكرار فوزه الذي حققه في مباراة الذهاب من أجل العبور للدور المقبل في إحدى مفاجآت البطولة.

ويتطلع فريق بورتو للعبور من دور الـ16 للمرة الأولى منذ تأهله لآخر مرة للدور ربع النهائي في موسم 2020-2021 والذي واجه خلاله فريق تشيلسي وخسر منه بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين.

كما يرغب أرسنال في فك عقدة دور الـ16 والذي فشل في تجاوزه منذ موسم 2009-2010، والذي كان آخر موسم وصل فيه للدور ربع النهائي وخسر أمام فريق برشلونة بستة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين.

ويفتقد أرسنال في مباراة اليوم خدمات كل من: "جابرييل مارتينيلي، تاكيهيرو تومياسو، خورين تيمبر".

برشلونة يستضيف نابولي لضمان التأهل

وفي نفس التوقيت وعلى ملعب كامب نو، يلتقي فريق برشلونة الإسباني نظيره نابولي الإيطالي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب دييجو مارادونا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويتطلع برشلونة، صاحب الأرض، لتحقيق الفوز وضمان بطاقة التأهل للدور المقبل من البطولة، خاصة أن الفريق الكتالوني لم ينجح في عبور هذا الدور منذ موسم 2019-2020، وخسر أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين، كما يتطلع لتحسين موسمه في ظل تخبط النتائج على مستوى الدوري المحلي.

وعلى الجانب الآخر، يتطلع نابولي لتحقيق الفوز مستغلًا حالة تخبط النتائج والمستوى التي يمر بها برشلونة خلال الفترة الماضية للتأهل للمرة الثانية على التوالي لهذا الدور بعد أن وصل إليه في الموسم الماضي وخسر أمام مواطنه ميلان.

ارسنال بورتو دوري ابطال اوروبا برشلونة نابولى

الأكثر قراءة

عاجل| تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع لاعبيه قبل مواجهة البنك وتشكيل الأهلى المتوقع

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر

تقرير للاستخبارات الأمريكية: قدرة بنيامين نتنياهو على البقاء كزعيم أصبحت فى خطر