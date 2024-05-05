سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 2024/5/5

يقدم موقع "الدستور" نشرته الاقتصادية اليومية لأسعار العملات الأجنبية، ومنها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر.

ونرصد في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5 مايو 2024 في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

47.8874 جنيه للشراء وللبيع 48.0246 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.9 جنيه للشراء وللبيع 48 جنيه.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية

47.9 جنيه للشراء وللبيع 48 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

47.9 جنيه للشراء وللبيع 48 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك القاهرة

47.9 جنيه للشراء وللبيع 48 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.9 جنيه للشراء وللبيع 48 جنيهًا.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

47.9 جنيه للشراء وللبيع 48 جنيهًا.

أسعار العملات الأجنبية اليوم



يورو

51.2490 جنيه للشراء وللبيع 51.4055 جنيه .

جنيــه إسترليـنى

59.9071 جنيه للشراء وللبيع 60.0979 جنيه.

دولار كنـدى

34.8881 جنيه للشراء وللبيع 34.9982 جنيه.

كرون دانمركى

6.8711 جنيه للشراء وللبيع 6.8912 جنيه.

كرون نرويجى

4.3197 جنيه للشراء وللبيع 4.3328 جنيه.

كرون ســويدى

4.3852 جنيه للشراء وللبيع 4.3984 جنيه.

فرنك سويسرى

52.5196 جنيه للشراء وللبيع 52.6932 جنيه.

100 ين يابانى

30.8751 جنيه للشراء وللبيع 30.9696 جنيه.

ريـــال سعـــودى

12.7672 جنيه للشراء وللبيع 12.8059 جنيه.

دينــار كويتى

155.4179 جنيه للشراء وللبيع 156.1368 جنيه.

درهم إماراتى

13.0377 جنيه للشراء وللبيع 13.0757 جنيه

دولار اســـترالى

31.2369 جنيه للشراء وللبيع 31.3360 جنيه.

دينــار البحــرين

126.9784 جنيه للشراء وللبيع 127.3760 جنيه.

ريـــال عمـــانى

124.3763 جنيه للشراء وللبيع 124.7553 جنيه.

ريـــال قطــــرى

13.1270 جنيه للشراء وللبيع 13.1719 جنيه.

دينـار أردنـى

67.4470 جنيه للشراء وللبيع 67.8313 جنيه.

يوان صينى

6.6124 جنيه للشراء وللبيع 6.6331 جنيه.

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