الفيل على الشجرة.. أرسنال يهزم برينتفورد ويتصدر الدورى الانجليزى مؤقتًا

انتصر أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، على ضيفه برينتفورد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدفين مقابل هدف.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وخرج محمد النني من قائمة فريقه لمباراة اليوم.

وفرض أرسنال استحواذه على مجمل مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الاداء الهجومي متوسطًا بين كلا الفريقين.

وحاول لاعبو فريق أرسنال تسجيل هدف مبكر يفرضون به سيطرتهم على مجريات اللعب، فيما اعتمد فريق برينتفورد على الهجمات المرتدة السريعة من أجل خطف هدف عكس سير المباراة.

وسجل ديكلان رايس هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول بعدما حول عرضية زميله بن وايت برأسه في الشباك.

واستمر استحواذ فريق أرسنال على مجريات اللعب وخطورته على المرمى خلال الدقائق التالية من عمر الشوط.

وأهدر لاعبو أرسنال أكثر من فرصة محققة للتسجيل، كما حاول فريق برينتفورد الوصول للمرمى وتسجيل هدف التعادل.

وضغط فريق برينتفورد على دفاعات أرسنال في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط من أجل تسجيل هدف التعادل قبل الاستراحة.

وسجل ويسا هدف التعادل لفريق برينتفورد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعدما تدخل بتزحلق أمام الحارس آرون رامسديل أثناء تسديد الكرة من منطقة جزائه لترتطم الكرة بقدم ويسا وتسكن الشباك.

وسدد لاعبو فريق أرسنال 3 كرات على المرمى من 6 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق برينتفورد وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ لاعبو أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 72% مقابل 28% لصالح برينتفورد.



وحاول إيفان توني تسجيل هدف مباغت في الدقيقة 55 بعدما تسلم تمريرة من زملائه في وسط الملعب بهجمة مرتدة لبرينتفورد، وسدد الكرة مباشرة ناحية المرمى مستغلًا تقدم الحارس رامسديل ولكن الأخير أنقذ الكرة قبل أمتار قليلة من دخولها الشباك وحولها لركنية.

واستمرت المحاولات الهجومية من كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر المباراة من أجل تسجيل هدف الفوز.

وأرسل بن وايت كرة عرضية في الدقيقة 86 داخل منطقة جزاء برينتفورد وحولها كاي هافيرتز برأسه على يسار الحارس وسكنت الشباك معلنة عن ثاني أهداف أرسنال.

وتبادل كلا الفريقين الضغط والهجوم في الدقائق المتبقية من المباراة للوصول للمرمى وهز الشباك.

وسدد لاعبو أرسنال 6 كرات على المرمى من 16 محاولة وخرجت 10 كرات من الملعب، مقابل 4 تسديدات من 9 محاولات لفريق برينتفورد وخرجت 5 كرات من الملعب.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب بنسبة 72% مقابل 28% لصالح فريق برينتفورد.

ورفع أرسنال رصيده لـ64 نقطة ليعتلي صدارة ترتيب الدوري الانجليزي بشكل مؤقت، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 26 نقطة في المركز الـ15.

