الدوري الإنجليزي: برينتفورد يخطف تعادلًا بالثواني الأخيرة من أرسنال بالشوط الأول

تعادل فريق برينتفورد مع مضيفه أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف لكل منهما.

وخرج محمد النني من قائمة فريقه لمباراة اليوم.

وفرض أرسنال استحواذه على مجمل مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الاداء الهجومي متوسطًا بين كلا الفريقين.

وحاول لاعبو فريق أرسنال تسجيل هدف مبكر يفرضون به سيطرتهم على مجريات اللعب، فيما اعتمد فريق برينتفورد على الهجمات المرتدة السريعة من أجل خطف هدف عكس سير المباراة.

وسجل ديكلان رايس هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول بعدما حول عرضية زميله بن وايت برأسه في الشباك.

واستمر استحواذ فريق أرسنال على مجريات اللعب وخطورته على المرمى خلال الدقائق التالية من عمر الشوط.

وأهدر لاعبو أرسنال أكثر من فرصة محققة للتسجيل، كما حاول فريق برينتفورد الوصول للمرمى وتسجيل هدف التعادل.

وضغط فريق برينتفورد على دفاعات أرسنال في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط من أجل تسجيل هدف التعادل قبل الاستراحة.

وسجل ويسا هدف التعادل لفريق برينتفورد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعدما تدخل بتزحلق أمام الحارس آرون رامسديل أثناء تسديد الكرة من منطقة جزائه لترتطم الكرة بقدم ويسا وتسكن الشباك.

وسدد لاعبو فريق أرسنال 3 كرات على المرمى من 6 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق برينتفورد وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ لاعبو أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 72% مقابل 28% لصالح برينتفورد.