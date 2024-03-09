السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

هافيرتز يقود هجوم آرسنال ضد برينتفورد بالدوري الإنجليزي

كاي هافيرتز
كاي هافيرتز

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، تشكيل فريقه الذي سيواجه برينتفورد، ضمن لقاءات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب محمد النني عن تشكيل آرسنال في مباراة اليوم، فيما يقود كاي هافيرتز هجوم الفريق.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام صاليبا، جابرييل، جاكوب كيوير.

وسط الملعب: ديكلان رايس، جورجينو، مارتين أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، ليونارد تروسارد.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "هين، سيدريك سواريز، أولكساندر زينشنكو، توماس بارتي، فابيو فييرا، إيميل سميث رو، إيدي نيكيتيا، جابريل خيسوس".

ويسعى آرسنال لمواصلة انتصاراته من أجل الاستمرار في رحلة المنافسة على لقب البريميرليج، والذي خسره في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي، فيما يرغب فريق برينتفورد في تحقيق مفاجأة وخطف انتصار عكس التوقعات يعيد الفريق للمسار الصحيح مرة أخرى ويبعده عن المراكز المتأخرة في جدول الترتيب والابتعاد عن صراع الهبوط لدوري الدرجة الأولى.
ويحتل آرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ62 نقطة، فيما يتصدر ليفربول ترتيب البطولة برصيد 63 نقطة، أما برينتفورد  فيحتل المركز الـ15 برصيد 26 نقطة.

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