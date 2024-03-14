موعد قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 ونتائج دور الـ16

موعد قرعة دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، بعدما حسمت 8 فرق تأهلها لهذا الدور من التشامبيونزليج.

موعد قرعة دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تُقام مراسم قرعة الدور ربع ونصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، غدًا الجمعة الموافق 15 مارس الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وأسدل الستار، مساء أمس الأبعاء، على منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، ليكتمل عقد المتأهلين إلى الدور الثمانية.

الأندية المتأهلة إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا

ونجحت 8 أندية في الحصول على بطاقة التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

1- ريال مدريد الإسباني.

2- برشلونة الإسباني.

3- أتلتيكو مدريد الإسباني.

4- مانشستر سيتي الإنجليزي.

5- أرسنال الإنجليزي.

6- بايرن ميونخ الألماني.

7- بروسيا دورتموند الألماني.

8- باريس سان جيرمان الفرنسي.

نتائج دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

- تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما تغلّب على لايبزيج الألماني بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16 من المسابقة.

- تأهل فريق برشلونة الإسباني إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما تغلّب على نابولي الإيطالي بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16 من المسابقة.

- تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما تغلّب على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، عقب تعادلهما بنتيجة 2-2 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16 من المسابقة.

- تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما تغلّب على كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16 من المسابقة.

- تأهل فريق أرسنال الإنجليزي إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما تغلّب على بورتو البرتغالي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب تعادلهما بنتيجة 1-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16 من المسابقة.

- تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما تغلّب على لاتسيو الإيطالي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16 من المسابقة.

- تأهل فريق بروسيا دورتموند الألماني إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما تغلّب على بي إس في آيندهوفن الهولندي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16 من المسابقة.

- تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما تغلّب على ريال سوسيداد الإسباني بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16 من المسابقة.