الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تاريخ مواجهات ليفربول وسبارتا براج قبل قمة الدورى الأوروبى

ليفربول
ليفربول

تنطلق اليوم الخميس، مباراة قوية بين ناديي ليفربول وسبارتا براج في بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

ويستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، نظيره سبارتا براج التشيكي، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" للموسم الجاري 2023 - 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد سبارتا براج في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسبارتا براج في الدوري الأوروبي

وستُذاع مباراة ليفربول وسبارتا براج في الدوري الأوروبي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة  beIN Sports HD 1

تاريخ مواجهات ليفربول وسبارتا براج

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ليفربول وسبارتا براج قبل مباراة الإياب في الدوري الأوروبي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي الرابعة التي تجمع بين ناديي ليفربول وسبارتا براج.

- والتقى الفريقان من قبل في مباراتين في دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2010-2011.

- انتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي، بينما في المباراة الثانية حقق ليفربول فوزًا ثمينًا بهدف نظيف.

- أما المباراة الثالثة، فهي التي جمعت بينهما على ملعب "ستاديون ليتنا" في العاصمة التشيكية "براج"، في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي للموسم الجاي 2023-2024، والتي انتهت بفوز ساحق لفريق ليفربول بنتيجة 5-1.

- وبذلك الفوز الكبير، ضمن فريق ليفربول تأهله للدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بشكل كبير، ولكنه يأمل في تكرار سيناريو الانتصار على سبارتا براج في مباراة الإياب.

- وفي حال تأهل ليفربول إلى الدور المقبل، سيصعد بذلك للدور ربع النهائي في المسابقات الأووربية للمرة الـ28 بتاريخه بشكل عام.

- ويتسلح فريق ليفربول بعامل الأرض، حيث لم يخسر في آخر 30 مباراة على ملعب "أنفيلد" في جميع المسابقات، وسجل الفريق 88 هدفًا.

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ليفربول يستضيف سبارتا براج فى الدورى الأوروبى.. وشكوك حول مشاركة محمد صلاح

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محمد صلاح يشارك فى مران ليفربول قبل لقاء سبارتا براغ

ليفربول لا يخسر أمام أندية التشيك

- سبق والتقى فريق ليفربول بناديين فقط من التشيك، هما: سبارتا براج (ثلاث مباريات)، وسلوفان ليبيريتس (مباراتين).

- لا يعرف فريق ليفربول الهزيمة أمام أندية التشيك، حيث حقق أربعة انتصارات وتعادلًا وحيدًا.

- وإجمالًا، سجل ليفربول 10 أهداف في مرمى أندية التشيك، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط.

محمد صلاح أمام سبارتا براج

مشوار ليفربول وسبارتا براج في الدوري الأوروبي

وتأهل فريق ليفربول الإنجليزي، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، إلى منافسات دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة.

بينما نجح فريق سبارتا براج التشيكي في خطف بطاقة التأهل للدور التالي من اليوروباليج، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.

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