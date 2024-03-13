كلوب يكشف مستجدات إصابة صلاح وموقفه من لقاء سبارتا براغ

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، مستجدات إصابة محمد صلاح قائد منتخب مصر وموقفه من لقاء سبارتا براغ في الدوري الأوروبي.

وقال كلوب، في مؤتمر صحفي عقد اليوم: "صلاح جاهز للعب كأساسي، لكن لست متأكدًا ما إذا كان سيلعب 90 دقيقة، لقد كان مصابًا لوقت طويل وهو أمر غير معتاد، علينا الحرص على أنه بإمكاننا الاعتماد عليه ويبقى جاهزًا لوقت مستمر".

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره سبارتا براج، على ملعب "أنفيلد رود" في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" للموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد سبارتا براغ في الدوري الأوروبي في العاشرة من مساء غدٍ الخميس، مساءً بتوقيت القاهرة وفي الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.