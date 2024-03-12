كلوب: تمريرة صلاح فى مباراة مانشستر سيتى تظهر جودته الحقيقية

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بأداء المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، أمام مانشستر سيتي.

وشارك محمد صلاح في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي بمباراة الجولة الـ28 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف لكل منهما، وحل بديلًا لزميله دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 61.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "عندما شارك محمد صلاح، أرسل تمريرة رائعة للويس دياز في حالة انفراد بالمرمى ولم يتمكن من استغلالها بالشكل الصحيح، وهذا يظهر الجودة التي يمتلكها صلاح".

ويلعب محمد صلاح ضمن صفوف فريق ليفربول منذ انتقاله من نادي روما الإيطالي في صيف 2017، وشارك مع النادي في 335 مباراة بقميص النادي، وسجل 205 أهداف وصنع 89 لزملائه في الفريق.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق أرسنال، المتصدر، ويأتي خلفه فريق مانشستر سيتي، في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

مسيرة محمد صلاح

وبدأ محمد صلاح مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي المقاولون العرب وصعد للفريق الأول في صيف 2010، وانتقل لنادي بازل السوسري في صيف 2012 وقضى عاما ونصف العام بالنادي قبل الانضمام لنادي تشيلسي الإنجليزي معارًا في شتاء 2014.

وأعير مو لنادي فيورنتينا في شتاء 2015، وعاد لتشيلسي في الصيف التالي قبل الانضمام لنادي روما معارًا في نفس الفترة لمدة عام، قبل أن ينتقل بشكل نهائي لصفوف الفريق الإيطالي، ولعب موسمًا، ثم انضم لنادي ليفربول في صيف 2017.

ومثل محمد صلاح منتخب مصر في مختلف المراحل العمرية والمنتخب الأوليمبي، وانتقل للمنتخب الأول في 3 سبتمبر 2011، ومثل المنتخب الوطني في 96 مباراة وسجل 54 هدفًا وصنع 32 لزملائه.