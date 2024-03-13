صدمة جديدة بشأن مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول وسبارتا براج

ما يزال الغموض يحوم حول موقف محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، من المشاركة في مباراة سبارتا براج التشيكي في بطولة الدوري الأوروبي.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره سبارتا براج، على ملعب "أنفيلد رود"، في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد سبارتا براج في الدوري الأوروبي، غدًا الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، يوم الخميس الماضي، قد انتهت بفوز ساحق لفريق ليفربول بنتيجة 5-1.

موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول وسبارتا براج

ووفقًا لما ذكره موقع "ليفربول إيكو" البريطاني، فإنه من غير المرجح مشاركة محمد صلاح في مباراة فريقه أمام سبارتا براج.

وأوضح الموقع، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يخشى من تفاقم إصابة محمد صلاح، لذلك لا ينوي الدفع به أساسيًا، وقد يظل على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

يأتي ذلك بعد طلب إدارة نادي ليفربول من منتخب مصر عدم استدعاء محمد صلاح إلى معسكر شهر مارس الجاري، في ظل معاناته من الإصابة وعدم تماثله للشفاء بشكل كامل حتى الآن.

وأشار الموقع في تقريره، إلى أن محمد صلاح لم يشارك أساسيًا مع ليفربول، سوى في مباراة واحدة منذ بداية عام 2024؛ وذلك بسبب الإصابات في بداية يناير، مع مباراتين كبديل أمام برينتفورد ومانشستر سيتي.

وكان محمد صلاح قد تعرّض لإصابة عضلية أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023"، ولكن تجددت إصابته مؤخرًا ليغيب عن الملاعب لفترة طويلة، قبل أن يُشارك بديلًا أمام مانشستر سيتي.

وشارك محمد صلاح في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي، بمباراة الجولة الـ28 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف لكل منهما، وحل بديلًا لزميله دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 61 من زمن اللقاء.