الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

استبعاد بيرسى تاو وفخرى لاكاى من قائمة جنوب أفريقيا لمعسكر مارس

بيرسي تاو
بيرسي تاو

أعلن البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، قائمة اللاعبين استعدادًا لخوض معسكر شهر مارس الجاري.

ومن المُقرر أن يبدأ معسكر منتخب جنوب إفريقيا يوم 17 مارس الجاري حتى يوم 27 من الشهر ذاته، وذلك استعدادًا لخوض مواجهتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، من أجل التحضير لتصفيات كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في شهر يونيو.

استبعاد بيرسي تاو وفخري لاكاي من قائمة منتخب جنوب إفريقيا

وشهدت قائمة منتخب جنوب إفريقيا، استبعاد بيرسي تاو، نجم النادي الأهلي، رغم مشاركته أمام الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر بشكل طبيعي.

وكان بيرسي تاو قد شارك في مباراة القمة التي جمعت بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، والتي أقيمت على ملعب "الأول بارك" في الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

كذلك تم استبعاد فخري لاكاي، مهاجم بيراميدز، عن قائمة الفريق استعدادًا لخوض معسكر شهر مارس الجاري، في ظل خروجه من حسابات المدرب هوجو بروس بشكل كبير.

 

txt

ناصر الخليفى يثير الجدل بشأن مصير مبابى مع باريس سان جيرمان

txt

بعد اهتمام الدورى السعودى.. ليفربول يُحدد سعر بيع محمد صلاح

ماذا قدم بيرسي تاو مع منتخب جنوب إفريقيا في كان 2023

يذكر أن بيرسي تاو كان قد شارك مع منتخب بلاده جنوب إفريقيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، التي أقيمت في كوت ديفوار.

ونجح بيرسي تاو في قيادة منتخب جنوب إفريقيا نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة "كان 2023"، قبل أن يخسر أمام نيجيريا بنتيجة 2-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ولكن بيرسي تاو غاب عن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ضد الكونغو الديمقراطية، والتي انتهت بفوز جنوب إفريقيا بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح عقب انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، حيث طلب العودة إلى القاهرة للالتحاق بالنادي الأهلي.

جنوب أفريقيا بيرسى تاو تاو لاكاي الاهلى فخري لاكاي قائمة جنوب أفريقيا بيراميدز

الأكثر قراءة

50 جنيها تراجع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين في أول أيام رمضان

المجاعة تفتك بسكان غزة.. الاحتلال يمارس انتهاكات وحشية بحق الفلسطينيين فى رمضان

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها