استبعاد بيرسى تاو وفخرى لاكاى من قائمة جنوب أفريقيا لمعسكر مارس

أعلن البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، قائمة اللاعبين استعدادًا لخوض معسكر شهر مارس الجاري.

ومن المُقرر أن يبدأ معسكر منتخب جنوب إفريقيا يوم 17 مارس الجاري حتى يوم 27 من الشهر ذاته، وذلك استعدادًا لخوض مواجهتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، من أجل التحضير لتصفيات كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في شهر يونيو.

استبعاد بيرسي تاو وفخري لاكاي من قائمة منتخب جنوب إفريقيا

وشهدت قائمة منتخب جنوب إفريقيا، استبعاد بيرسي تاو، نجم النادي الأهلي، رغم مشاركته أمام الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر بشكل طبيعي.

وكان بيرسي تاو قد شارك في مباراة القمة التي جمعت بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، والتي أقيمت على ملعب "الأول بارك" في الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

كذلك تم استبعاد فخري لاكاي، مهاجم بيراميدز، عن قائمة الفريق استعدادًا لخوض معسكر شهر مارس الجاري، في ظل خروجه من حسابات المدرب هوجو بروس بشكل كبير.

ماذا قدم بيرسي تاو مع منتخب جنوب إفريقيا في كان 2023

يذكر أن بيرسي تاو كان قد شارك مع منتخب بلاده جنوب إفريقيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، التي أقيمت في كوت ديفوار.

ونجح بيرسي تاو في قيادة منتخب جنوب إفريقيا نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة "كان 2023"، قبل أن يخسر أمام نيجيريا بنتيجة 2-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ولكن بيرسي تاو غاب عن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ضد الكونغو الديمقراطية، والتي انتهت بفوز جنوب إفريقيا بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح عقب انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، حيث طلب العودة إلى القاهرة للالتحاق بالنادي الأهلي.