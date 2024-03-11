بعد اهتمام الدورى السعودى.. ليفربول يُحدد سعر بيع محمد صلاح

يحوم الغموض حول مصير نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم محمد صلاح بإمكانية الرحيل عن صفوف ليفربول، في ظل اهتمام الدوري السعودي بالحصول على خدماته منذ الصيف الماضي، على رأسه ناديا اتحاد جدة والهلال السعوديان.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن نادي اتحاد جدة السعودي قد قدّم عرضًا في وقت سابق للتعاقد مع محمد صلاح، تبلغ قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، ولكنه قوبل بالرفض.

ليفربول يُحدد سعر بيع محمد صلاح

ووفقًا لما ذكره موقع "Football Insider"، فإن ليفربول حدد سعر بيع محمد صلاح، في حال قرر الرحيل عن صفوف الفريق.

وأوضح الموقع، في تقريره، أن إدارة ليفربول تريد الحصول على ما لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني، مقابل السماح برحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للفرعون المصري، صاحب الـ31 عامًا، رفقة ليفربول في يونيو 2025.

تقرير عن مصير محمد صلاح مع ليفربول

وأشار الموقع إلى تصريحات محمد صلاح التي أدلى بها خلال الساعات الماضية، والتي أكد خلالها أنه يصب كامل تركيزه حاليًا على مبارياته مع ليفربول ومساعدة الفريق على تحقيق المزيد من الانتصارات، أملًا في حصد كافة الألقاب الممكنة.

وينافس فريق ليفربول على ألقاب الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الأوروبي "اليوروباليج".

يذكر أن ليفربول قد توّج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة بعد فوزه على تشيلسي.

مسيرة محمد صلاح فى عالم كرة القدم

بدأ نجم منتخب مصر مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي المقاولون العرب، وصعد للفريق الأول في صيف 2010، وانتقل لنادي بازل السويسري في صيف 2012، وقضى عاما ونصف العام بالنادي قبل الانضمام لنادي تشيلسي الإنجليزي في شتاء 2014.

وأعير مو صلاح لنادي فيورنتينا في شتاء 2015، وعاد لتشيلسي في الصيف التالي قبل الانضمام لنادي روما معارًا في نفس الفترة لمدة عام، قبل أن ينتقل بشكل نهائي لصفوف الفريق الإيطالي، ولعب موسمًا، ثم انضم لنادي ليفربول في صيف 2017.