الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة نابولى.. ماذا يفعل برشلونة أمام الأندية الإيطالية؟

برشلونة ونابولى
برشلونة ونابولى

تنطلق، غدًا الثلاثاء، القمة النارية بين ناديي برشلونة ونابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره نابولي الإيطالي، على ملعب "لويس كومبانيس الأوليمبي"، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات برشلونة ونابولي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات برشلونة ونابولي قبل المواجهة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي الرابعة التي تجمع بين ناديي برشلونة ونابولي في بطولة دوري الأبطال.

- والتقى الفريقان في مباراتين من قبل في دور الـ16 لموسم 2019-2020، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، قبل أن يحقق برشلونة الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 3-1.

- أما المباراة الثالثة، فقد كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

- ويأمل فريق برشلونة في تكرار السيناريو بتحقيق الفوز في مباراة الإياب، من أجل التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، ومواصلة حلم التتويج باللقب.

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ماذا يفعل برشلونة أمم الأندية الإيطالية في دوري الأبطال؟

- واجه برشلونة 7 فِرق إيطالية في دوري الأبطال، هي: يوفنتوس ميلان، إنتر ميلان، نابولي، روما، أودينيزي وفيورنتينا.

- خاض برشلونة 49 مباراة أمام الأندية الإيطالية في دوري الأبطال، حقق خلالها 21 انتصارًا، و17 تعادل، بينما تلقى 11 هزيمة.

ماذا يفعل نابولي أمام الأندية الإسبانية في دوري الأبطال؟

- واجه نابولي 3 فرق إسبانية في دوري الأبطال، هي: ريال مدريد، برشلونة وفياريال.

- خاض نابولي 9 مباريات أمام الأندية الإسبانية في دوري الأبطال، حقق خلالها انتصارين، وتعادلين، بينما تلقى خمس هزائم.

مشوار برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

وكان فريق برشلونة قد تأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة.

بينما خطف فريق نابولي بطاقة التأهل لدور الـ16 من المسابقة، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.

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