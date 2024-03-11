الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

النصر السعودى يرفع شعار لا بديل عن الفوز أمام العين الإماراتى بأبطال آسيا

النصر السعودي والعين
النصر السعودي والعين الإماراتي

يتطلع نادي النصر السعودي للثأر من العين الإماراتي والمضي قدما إلى المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا، عندما يلتقي الفريقان، في التاسعة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (الأول بارك) بالرياض، في إطار إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

وكان فريق العين، قد حقق الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في العين.

ويرفع النصر شعار لا بديل عن الفوز من أجل التأهل إلى الدور قبل النهائي وتصحيح مساره عقب تعرضه لخسارتين متتاليتين، إذ خسر أيضا أمام الرائد 1/3 في الدوري السعودي الخميس الماضي.

لكن مهمة النصر لن تكون سهلة مطلقا، حيث يفتقد الفريق للعديد من اللاعبين المؤثرين وفي مقدمتهم المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بالإضافة إلى سلطان الغنام وعزيز بيهيتش.

ويفتقد النصر أيضاً للمدافع ايميريك لابورت الذي تعرض للطرد في مباراة الذهاب، في حين تحوم الشكوك حول لحاق أيمن يحيى بالمباراة ، بعد تعرضه لإصابة في المباراة أمام الرائد.

واعترف لويس كاسترو مدرب النصر بأن الإصابات لها تأثير على الفريق، مضيفًا:  لكن النصر "سيحاول تقديم أفضل ما بوسعه من أجل التعامل مع هذا الأمر وقلب تأخره في مباراة الإياب".

وقال كاسترو: نحن قطعنا نصف الطريق في هذه المواجهة، وفي الوقت الحالي يبدو التأهل إلى قبل النهائي صعباً، ولكن لا زال أمامنا 90 دقيقة في الرياض".

على الجانب الآخر، يأمل العين في مواصلة التألق والعبور إلى الدور قبل النهائي بعد انتصاره في مباراة الذهاب.

 وواصل العين نتائجه الإيجابية هذا الموسم، بعدما تأهل إلى نهائي كأس رابطة الدوري الإماراتي بفوزه على اتحاد كلباء بركلات الترجيح.

 وأعرب هيرنان كريسبو مدرب العين عن ثقته في قدرة فريقه على المحافظة على تركيزه من أجل مواصلة المنافسة على اللقب القاري.

 وقال كريسبو: نجحنا في مباراة الذهاب بتحقيق فوز مستحق، وقد قدمنا مستوى جيدا، ولكن مواجهة دور الثمانية لم تنته بعد.

 وكان النصر تصدر المجموعة الخامسة بدور المجموعات برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 8 نقاط لبيرسيبوليس الإيراني و7 نقاط للدحيل القطري و3 نقاط للاستقلال الطاجيكي، ثم فاز في دور الـ16 على مواطنه الفيحاء بنتيجة 3/صفر في مجموع المباراتين.

 في المقابل تصدر العين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للفيحاء السعودي، و7 نقاط لباختاكور الأوزبكي و4 نقاط لآهال التركماني، وفاز في دور الـ16 على ناساف الأوزبكي 2/1 في مجموع المباراتين.

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