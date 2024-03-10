الأحد 10 مارس 2024
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رياضة

رونالدو يقدم المشيئة قبل مواجهة العين: "ريمونتادا إن شاء الله" (فيديو)

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

وعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، جماهير فريقه بتخطي عقبة العين الإماراتي والتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وسيستقبل فريق النصر السعودي، ضيفه العين الإماراتي، مساء يوم غد الإثنين، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وكان العين، قد حقق الفوز ذهابا على ملعبه، بهدف دون رد.

وقال رونالدو، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: “مباراة غدا مهمة للجميع ونسعى إلى تحقيق الانتصار كما أشار المدرب، ونأمل إلى الفوز”.

وتابع: “كنا نريد أن نسجل هدفين في لقاء الذهاب ولكن حدث ما حدث.. غدا سنقاتل ونعيد تكرار الفرص ومحاولة التسجيل من البداية والحياة مليئة بالتحديات وبالجماهير سنكسب.. نحتاج حضور أنصارنا كثيرا”.

وأضاف: “روح الانتصارات نملكها وغدا سنفعل الريمونتادا ونكسب العين متأكد سنصل إلى نصف النهائي”.

وبلغة عربية، قال رونالدو: "غدًا ريمونتادا إن شاء الله".

وتطرق النجم البرتغالي، إلى العقوبة التي تلقاها بعد مباراة الشباب في دوري روشن السعودي قائلا: «سأتحدث عن المباراة التي عوقبت على ضوئها، هناك عدم فهم لما فعلت، التفسير كان خاطئًا، لأنني إنسان، ولا يوجد شيء مثالي، الحياة عبارة عن أخطاء، لكن الأفضل تقليل الأخطاء حتى تصبح أفضل».

وعن العيش في السعودية قال: «سعيد بوجودي هنا في السعودية وفي النصر، موسمنا إيجابي حتى هذه اللحظة وننافس على كل الألقاب».

كريستيانو رونالدو النصر النصر السعودي العين الاماراتى دوري أبطال آسيا

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