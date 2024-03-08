الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مدرب النصر: الأخطاء الدفاعية وراء الخسارة أمام الرائد بالدورى السعودى

لويس كاسترو
لويس كاسترو

اعتبر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، أن الأخطاء الدفاعية والتساهل من اللاعبين منح الرائد الفوز 3/1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء، إن الأخطاء الدفاعية أصبحت متكررة، ودفع الفريق ثمنها اليوم، لافتًا إلى أن اللاعبين تساهلوا كثيرًا في المباراة.

وأضاف: "من الواضح جدًا أن النصر لديه مشاكل دفاعية، قلت دائمًا إننا نسجل المزيد من الأهداف، الحقيقة والحقيقة هي أنني أتحمل مسؤوليتي وقلت دائمًا أيضًا إن لدينا مشاكل دفاعية".

وتابع المدرب البرتغالي أن المباراة شهدت لحظات كان بإمكان النصر فيها تغيير النتيجة لكن لم يكن التوفيق حليفًا لهم.

ولفت كاسترو إلى أنه تحدث مع اللاعبين بكل حسم حول أهمية مواجهة الإثنين المقبل أمام العين الإماراتي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا، حيث طالبهم بالنظر إلى الأمام والتركيز من أجل عبور المباراة القادمة إلى قبل النهائي. كان العين قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 1/صفر.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة، بفارق تسع نقاط خلف المتصدر الهلال، والذي سيواجه الرياض غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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