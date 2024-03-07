مفاجأة من العيار الثقيل..الرائد يهزم النصر بثلاثية على ملعبه في الدوري السعودي

حقق الرائد فوزا مفاجئا على مضيفه النصر 3 /1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.



وتقدم الرائد في الدقيقة 18 عن طريق كريم البركاوي، وأدرك النصر التعادل عن طريق أيمن يحيى في الدقيقة 24.



وفي الدقيقة 46 سجل محمد فوزير الهدف الثاني للرائد، فيما اختتم أمير سعيود الثلاثية في الدقيقة 87.



وتجمد رصيد النصر عند 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق تسع نقاط خلف الهلال المتصدر، والذي يواجه الرياض غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة ذاتها.



على الجانب الأخر، رفع الرائد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

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