الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مفاجأة من العيار الثقيل..الرائد يهزم النصر بثلاثية على ملعبه في الدوري السعودي

النصر والرائد
النصر والرائد

حقق الرائد فوزا مفاجئا على مضيفه النصر 3 /1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم الرائد في الدقيقة 18 عن طريق كريم البركاوي، وأدرك النصر التعادل عن طريق أيمن يحيى في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 46 سجل محمد فوزير الهدف الثاني للرائد، فيما اختتم أمير سعيود الثلاثية في الدقيقة 87.

وتجمد رصيد النصر عند 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق تسع نقاط خلف الهلال المتصدر، والذي  يواجه الرياض غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الأخر، رفع الرائد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

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النصر السعودي الدوري السعودي 2023 الرائد مباراة النصر والرائد محمد فوزير

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