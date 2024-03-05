الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تاليسكا يعلن انتهاء موسمه مع النصر للإصابة

تاليسكا
تاليسكا

أعلن البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر السعودي، الثلاثاء، عن غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وكان تاليسكا قد أُصيب في تدريبات النصر استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وخسر النصر أمام مضيفه العين الإماراتي بهدف دون مقابل، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

ونشر تاليسكا تغريدة عبر حسابه على موقع “إكس” جاء فيها: "التوجه إلى إيطاليا لمواجهة تحد آخر! اليوم أبدأ رحلة التغلب على خلع العضلة المستقيمة الفخذية".

وأضاف: "أنا ممتن جدًا لدعم الجماهير ودعم النادي في هذا الوقت. الإصابة جزء من الرياضة، لكن تصميمي أكبر!".

وأكمل قائلًا: "تبدأ عملية إعادة التأهيل الآن، وأعدكم بأن أعود أقوى في الموسم المقبل للمساهمة بشكل أكبر في نجاح النصر. أعول على دعمكم جميعًا لهذه الرحلة!".

وسيخضع تاليسكا لعملية جراحية في وتر العضلة الأمامية، ستغيبه عن الملاعب لفترة تصل إلى 4 أشهر.

أندرسون تاليسكا تاليسكا النصر النصر السعودي دوري أبطال آسيا

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