تشكيل أرسنال لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي.. غياب النني

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه شيفيلد يونايتد، في ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

موعد مباراة أرسنال وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة أرسنال وشيفيلد يونايتد، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب برامال لاين.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 1 HD.

تشكيل أرسنال لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال لمواجهة شيفيلد يونايتد، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بينجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - بيوتر كيور

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - كاي هافيرتز

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: آيرون رامسديل - سيدريك سواريس - فييرا - توماس بارتي - إيميل سميث رو - ريان نيلسون - لياندرو تروسارد - جابرييل جيسوس - إيدي نيكيتاه

وغاب المحترف المصري محمد النني عن قائمة أرسنال لمباراة اليوم.