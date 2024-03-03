مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام ميتز بالدوري الفرنسي

خسر فريق نانت والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري مصطفى محمد، أمام ضيفه ميتز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لا بوجوار” في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الفرنسي “ليج آن” لكرة القدم موسم 2023-2024.

الجورجي جيورج ميكوتادزي افتتح التسجيل لـ ميتز في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، أعقبه زميله أودول بهدف ثان في الدقيقة 60، مؤكدًا انتصار فريقه.

وشارك مصطفى محمد في المباراة أساسيًا مع فريق نانت، قبل أن يتم استبداله بزميله كاديوري في الدقيقة 59.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ميتز لـ 20 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير، فيما تجمد رصيد نانت عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي نفس الجولة، فاز تولوز على نيس بهدفين مقابل هدف، فيما انتصر بريست على لو هافر بهدف نظيف، وتعادل مونبلييه مع ستراسبورج.