الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام ميتز بالدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

خسر فريق نانت والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري مصطفى محمد، أمام ضيفه ميتز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لا بوجوار” في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الفرنسي “ليج آن” لكرة القدم موسم 2023-2024.

الجورجي جيورج ميكوتادزي افتتح التسجيل لـ ميتز في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، أعقبه زميله أودول بهدف ثان في الدقيقة 60، مؤكدًا انتصار فريقه.

وشارك مصطفى محمد في المباراة أساسيًا مع فريق نانت، قبل أن يتم استبداله بزميله كاديوري في الدقيقة 59.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ميتز لـ 20 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير، فيما تجمد رصيد نانت عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي نفس الجولة، فاز تولوز على نيس بهدفين مقابل هدف، فيما انتصر بريست على لو هافر بهدف نظيف، وتعادل مونبلييه مع ستراسبورج.

نانت ميتز مصطفى محمد مصطفي الدوري الفرنسي

مواد متعلقة

بورنموث يفوز على بيرنلي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

عاجل.. يورجن كلوب يكشف موقف محمد صلاح من مباراة نوتنجهام

استعدادًا لمباراة فالنسيا.. جود بيلينجهام يعود لتدريبات ريال مدريد

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

القبض على لاعب منتخب هولندا فى دبى لإدانته بتهريب الكوكايين

قائمة باريس سان جيرمان أمام موناكو فى الدورى الفرنسى

بعد الفوز على بلدية المحلة.. موعد مباراة الأهلي القادمة

ناقشوا مستقبله.. إدارة برشلونة تجتمع بوكلاء إيرلينج هالاند

الأكثر قراءة

عاجل.. الدولار يواصل الهبوط لـ40 جنيهًا فى السوق السوداء والذهب يخسر 1300 جنيه

معهد الفلك يُصدر بيانًا حول موعد أول أيام رمضان

وقف مؤقت لإطلاق النار وصفقة جديدة.. ماذا يفعل "جانتس" فى واشنطن؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

مصطفى كامل يتدخل للتهدئة بين أهل أرملة حلمي بكر وليلى الشبح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين