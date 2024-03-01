الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قائمة باريس سان جيرمان أمام موناكو في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

كشف الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه لمواجهة موناكو، في قمة الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد لويس الثاني معقل فريق الإمارة الفرنسية.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

قائمة باريس سان جيرمان أمام موناكو في الدوري الفرنسي

أما عن قائمة باريس سان جيرمان أمام موناكو في الدوري الفرنسي، فشهدت تواجد كيليان مبابي، فيما تغيب البرتغالي دانيلو بيريرا بعد إصابته في تدريبات الفريق.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان أمام موناكو في الدوري الفرنسي كالآتي:

في حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما – كيلور نافاس – أرناو تيناس

خط الدفاع: أشرف حكيمي  – لوكاس هيرنانديز – نونو مينديز –  نوردي موكيلي – جواني جادو

خط الوسط: مانويل أوجارتي – فابيان رويز – لي كانج إن –  فيتينيا – كارلوس سولير – برادي باركولا – وارن زائير إيمري – لوكاس بيرالدو.

خط الهجوم: كيليان مبابي – جونكالو راموس – ماركوس أسينسيو – عثمان ديمبيلي – راندال كولو مواني

ويتصدر فريق العاصمة الفرنسية جدول ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة، فيما يأتي موناكو في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

باريس سان جيرمان موناكو قائمة باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كيليان مبابي

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