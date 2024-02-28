الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد الفوز على بلدية المحلة.. موعد مباراة الأهلي القادمة

الأهلي
الأهلي

موعد مباراة الأهلي القادمة هو ما يرغب كثير من المتابعين في معرفته، بعد انتصار الفريق الكبير على بلدية المحلة في دوري نايل.

نتيجة مباراة الأهلي اليوم 

عاد الأهلي للمشاركة المحلية بعد غياب طويل، بانتصار عريض على بلدية المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة دوري نايل “الدوري المصري” لكرة القدم موسم 2023-2024.

خماسية الأهلي شارك في تسجيلها الفلسطيني وسام أبو علي بواقع هدفين، وهدف لكل من الفرنسي أنتوني موديست، رضا سليم، كريم فؤاد، ليحققوا لـ “المارد” انتصار هام قبل مباراته المقبلة.

وفاز إمام عاشور بجائزة رجل المباراة بعد مجهوده الرائع أمام الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع لبطولة دوري نايل من أصل 7 مباريات خاضها فقط حتى الآن، حيث يتبقى له 7 مباريات مؤجلة.

وسيكون لقاء الأهلي القادم أمام يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

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موعد مباراة الأهلي القادمة

أما عن موعد مباراة الأهلي القادمة، فنستعرضه تباعًا:

ويلعب الأهلي أمام يانج أفريكانز، يوم الجمعة الموافق الأول من مارس 2024، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمن الأهلي التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث جمع 9 نقاط من 5 جولات، متصدرًا المجموعة، فيما يأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وتُعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، البروفة الأخيرة لـ “المارد الأحمر” قبل السفر إلى السعودية، من أجل خوض المباراة المنتظرة أمام الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر، على ستاد الأول بارك معقل فريق النصر، بالعاصمة الرياض.

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