موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة نهائي كأس مصر 2022/2023 المرتقبة بالسعودية

سيظل البحث عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة نهائي كأس مصر المرتقبة بين الكبيرين، لمعرفة هوية الفريق المتوج بالبطولة، هو الشغل الشاغل، لجميع عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة بصفة عامة وجماهير القطبين بصفة خاصة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

من المقرر أن يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، مساء يوم 8 مارس المقبل الموافق الجمعة، وذلك على ستاد بارك الأول، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

وتقام موعد مباراة الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش موسم الرياض.

ويأتي ذلك، بعد نجاح مسئولوه القلعة البيضاء، في عمل تغيير كلي وجذري على شكل الفريق، بإبرام التعاقد مع 11 صفقة دفعة واحدة، يأتي عبدالله السعيد قائد الأهلي وبيراميدز السابق على رأسها، فضلا عن ثنائي المارد الأحمر السابقين أحمد حمدي وناصر ماهر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في قمة نهائي كأس مصر 2022/2023

تنقل قمة نهائي كأس مصر المرتقبة بين الكبيرين الأهلي والزمالك، والمقرر لها الجمعة الموافق 8 مارس المقبل، على ستاد بارك الأول، على هامش فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، وكذلك قنوات SSC السعودية الرياضية.

ويسبق المباراة تقديم ستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة كبيرة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

مكافآت إضافية من تركي آل الشيخ للبطل.. وجوزيه بالاستوديو

وفي السياق ذاته، قرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تقديم جوائز إضافية للفريق الفائز بلقب كأس مصر، بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك.

وكتب تركي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": لعمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الشقيقة ولمحبتنا وتقديرنا لأهلنا في مصر الغالية ولحماسنا لمباراة الكأس ولتاريخ الأهلي والزمالك".

وأضاف: "موسم الرياض يقدم جائزة إضافية للفريق الفائز قدرها 500 ألف دولار".

كما أعلن تركي آل الشيخ، عن تواجد المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو في الاستوديو التحليلي الخاص بالمواجهة المرتقبة، كذلك مواطنه مانويل جوزيه، مدرب الأهلي السابق، حيث يبدأ الاستوديو قبل المباراة بـ3 أو 4 ساعات، سيقدمه إبراهيم فايق والإعلامي السعودي وليد الفراج.