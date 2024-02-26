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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة من الأحداث الرياضية الهامة التي ينتظرها جماهير وعشاق كرة القدم المصرية، وعدد كبير من محبي الساحرة المستديرة في الوطن العربي حيث يتجدد الصراع على لقب كأس مصر في الموسم 2022/2023.

وارتفعت معدلات البحث عبر موقع "جوجل" لـ معرفة موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر  

وتم الإعلان عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، حيث تسلط الأضواء على الفريقين في التحدي الرياضي المثير الذي يخوضه قطبي الكرة المصرية في مواجهة يوم الجمعة، الثامن من مارس المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب الأول بارك في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، وهي المواجهة الأولى التي تقام خارج الحدود ضمن بطولة كأس مصر.

القنوات الناقلة للمباراة

وتتيح قناتي أون تايم سبورت وقناة أبوظبي الرياضية، لعشاق كرة القدم الاستمتاع بمتابعة مباراة النهائي الحاسم بين الأهلي والزمالك في كأس مصر حيث سيتم نقل المباراة من خلالهم واليكم الترددات الخاصة بهم.

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861، والاستقطاب الرأسي، ومعامل التصحيح يبلغ 5/6، بالإضافة إلى معدل ترميز 27500.

أما تردد قناة أبو ظبي الرياضية، فهو: 12091، ومعدل ترميز 27500، والاستقطاب العمودي، ومعامل التصحيح يكون 5/6.

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مشوار الفريقين في البطولة

بدأت رحلة النادي الأهلي في كأس مصر بتحقيق فوز مبهر على منتخب السويس في دور الـ32 بنتيجة نظيفة، وتخللت رحلته انتصارات مهمة، حيث تغلب على فريق الداخلية بنتيجة 2-1 في دور الـ16، وحقق فوزًا صعبًا على نادي المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 في دور الثمانية، وختم مسيرته بفوز ساحق على إنبي في نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

أما فريق الزمالك، فقد تجنب مفاجأة من فريق بروكسي في دور الـ32 وحقق فوزًا صعبًا بنتيجة 3/2، وفي دور الـ16، قاد الزمالك فاركو بنتيجة 3/1، واكتسح المقاولون العرب 6/1 في دور الثمانية، وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد فوز مثير على بيراميدز في ركلات الترجيح 4/3، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل إيجابي 3/3.

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