تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة بلدية المحلة فى الدورى

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من الدخول لمعسكر مغلق استعدادا لمواجهة بلدية المحلة في إطار مبارياته المؤجلة من الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.

عرض كولر خلالها ملخص آخر خمس مباريات لبلدية المحلة أكد بضرورة غلق ملف أفريقيا والتركيز في مباراة الغد من أجل استعادة صدارة الدوري من جديد.

وحذر المدير الفني من فقدان أي نقاط خلال الفترة المقبلة في ظل ضغط المباريات المنتظر بعد تأجيل أكثر من مباراة لارتباط الأهلي بالمشاركة الأفريقية.

وأشار كولر إلى أن الفوز خطوة مهمة فى مسيرة الحفاظ على اللقب المحلي خاصة أن الفريق سيواجه صعوبات أمام الفرق لاسيما المباريات المؤجلة في الفترة الأخيرة.

وأوضح المدير الفني للأهلي لقد واجهنا ظروفًا صعبة قبل المباراة في افريقيا ولكنها كانت بمثابة درس جديد ويجب علينا أن نتعامل مع أى ظروف صعبة.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة

وكان لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح أمس استعدادا لمواجهة بلدية المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة نظرية للتأكيد على العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة.

وخاض مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية على هامش المران، بينما أدى بقية اللاعبين فقرات خططية متنوعة.

وعاد الفريق للتدريبات بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب العودة من غانا والفوز على فريق ميدياما بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن كريستو انتظم في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة بالعضلة الخلفية وانتهاء البرنامج التأهيلي الخاص به.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق بلدية المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والمحدد لها السابعة مساء غد الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي.