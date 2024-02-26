الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة النادي الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

مباراة النادي الأهلي
مباراة النادي الأهلي

يتسأل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة النادي الأهلي القادمة في الدوري المصري والبطولات العالمية والقنوات الناقلة لها، وذلك عقب عودة بعثة المارد الأحمر من غانا عقب خوض مباراة ميدياما في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة النادي الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 

 موعد مباراة النادي الأهلي القادمة محور اهتمام الملايين من جمهور القلعة الحمراء حيث يخوض الفريق الأول للنادي لمواجهة يانج افريكانز التنزاني يوم الجمعة المقبلة الموافق 1 مارس 2024 على ملعب استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والخيرة من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويمكن مشاهدة المباراة عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت bein sport والتي حصلت على حقوق البث المباشر ويقع فريق الأهل المصري ضمن فرق المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال افريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج افريكانز التنزاني وميدياما الغاني والذي تأهل عقب الفوز على سانت جورج الأثيوبي ذهابا وإيابا.

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موعد مباراة بلدية المحلة والأهلي في الدوري المصري 

يستعد نادي الأهلي لخوض مباراة أمام نادي بلدية المحلة يوم الثلاثاء المقبل 27 فبراير 2024 في تمام الساعة السابعة مساءا على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري حيث يحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد تعادل 6 مباريات حقق الفوز في 4 منها.

ويمكن متابعة المباراة من خلال شاشة مجموعة قنوات أون تايم سبورتس التي حصلت على حقوق البث المباشر لمباريات الدوري المصري وتأهل نادي الأهلي عقب تعادله مع نادي سموحه سلبيا بدون أهداف.

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تردد قنوات الناقلة لمباريات الأهلي 

يمكن مشاهدة كافة مباريات نادي الأهلي سواء في الدوري المصري أو دوري أبطال افريقيا من خلال ضبط إشارة الإحداثيات التالية:-

تردد قناة أون تايم سبورت

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 10853.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
  • الجودة: HD.

تردد بين سبورت 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12765.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
  • الجودة: HD.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-2-2024 والقنوات الناقلة

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