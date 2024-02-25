إصابة لاعب الأهلي الشاب بارتجاج في المخ في مباراة الاتحاد

تعرض مصطفى أبو الخير، لاعب فريق الأهلي مواليد 2003، للإصابة بارتجاج في المخ خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري، ضمن الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003.

وشهدت المباراة في الدقائق الأخيرة سقوط مصطفى أبو الخير لاعب وسط الأهلي على أرض الملعب، ليتعرض للإصابة ويتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وقال أحمد جلال مدرب فريق الأهلي مواليد 2003 عبر الصفحة الرسمية للنادي "أصيب مصطفى أبو الخير خلال اللقاء، نتمنى له السلامة ويرجع إن شاء الله كويس".

وفاز الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، بعد التعادل سلبًا، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الفريق الأحمر بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب، للمنافسة على اللقب.

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