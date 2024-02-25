أزمة في اتحاد الكرة.. معسكر حسام حسن يغير موعد مباراة الأهلي وإنبي

دخل حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، في أزمة مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية بعد تحديد موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري يوم 15 مارس أثناء معسكر المنتخب استعدادًا لمعسكر المنتخب بالإمارات.

وأبلغ حسام حسن اتحاد الكرة ورابطة الأندية أنه لن يوافق على إقامة هذه المباراة يوم 15 مارس لانطلاق معسكر المنتخب يوم 13 مارس، وهو ما يعنى عدم ضم لاعبى الأهلي الدوليين قبل يوم 15.

وعلم “الدستور” من مصادره المطلعة داخل اتحاد الكرة أن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، تواصل مع أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، واتفق الطرفان على تغيير موعد المباراة استجابة لطلب حسام حسن وعدم إثارة الأزمات مع مدرب المنتخب في أول تجمع له للمنتخب.

حسام حسن طلب من رابطة الأندية إقامة معسكر المنتخب قبل موعد الأجندة الدولية لشهر مارس المقرر لها يوم 18 من الشهر نفسه باعتباره أول معسكر له تحت قيادته للمنتخب ويحتاج اللاعبون قبل موعد الأجندة الدولية لاعتياد اللاعبين على فكره، ووافقت رابطة الأندية على طلبه، إلا أن الرابطة فضلت إقامة مباراة الأهلي وإنبي يوم 15 بسبب كثرة مؤجلات الأهلي في الدوري.

معسكر المنتخب ينطلق يوم 13 مارس استعدادًا لبطولة الإمارات الودية

وينطلق معسكر المنتخب يوم 13 مارس المقبل، أى قبل موعد الأجندة الدولية بـ5أيام استعدادًا لبطولة الإمارات الدولية التى تقام بمشاركة 4 منتخبات ويواجه المنتخب نيوزيلندا يوم 22 وفى حال فوزه سيواجه الفائز من تونس وكرواتيا على المركزين الأول والثاني .

ومن المقرر أن يعلن حسام حسن قائمة المنتخب المشاركة فى بطولة الإمارات الودية خلال الأيام المقبلة بعد مشاهدة معظم مباريات الدوري في الفترة الأخيرة ووقوفه على مستويات جميع اللاعبين، سواء اللاعبون المحليون أو المحترفون وسيختار اللاعبين وفقا لاحتياجاته في هذه البطولة.