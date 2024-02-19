اتحاد الكرة: أقنعنا حسام حسن بالمشاركة فى دورة الإمارات لهذه الأسباب

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن أن حسام حسن المديرالفني للمنتخب الوطني، تحفظ على المشاركة فى دورة الإمارات الودية المقرر لها من 22 إلى 26 مارس المقبل.

وواصل المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حسام حسن كان يفضل عدم المشاركة فى البطولة نظرا لقوة المنتخبات المشاركة، ويخشى تعرض المنتخب لخسارة فى المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب فى البطولة في بداية مهمته مع المنتخب.

وأضاف أن اتحاد الكرة أقنع حسام حسن بالمشاركة في البطولة لوجود شرط جزائي في العقد الموقع يلزم اتحاد الكرة بسداد مبلغ كبير حال عدم مشاركة المنتخب الأول في البطولة.

وتابع المصدر، أن اتحاد الكرة أبلغ حسام حسن بأن نتائج المنتخب في هذه البطولة لن يؤثر على وجوده على رأس الجهاز الفني للمنتخب، خاصة أنها بطولة ودية هدفها هو استغلال فترة توقف الدوري، بالإضافة إلى أن اتحاد الكرة سيحصل على مبلغ مالي كبير نظير المشاركة في البطولة.

يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 4 منتخبات «مصر، تونس، كرواتيا، نيوزيلندا».