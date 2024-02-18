الأحد 18 فبراير 2024
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رياضة

حسام حسن يطلب تخفيض عدد أندية الدورى بسبب ضغط المباريات (خاص)

حسام حسن
حسام حسن

طلب حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، من أعضاء رابطة الأندية تخفيض عدد أندية بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

 

وعلم "الدستور"، أن حسام حسن قد كشف عن مطالبه خلال اجتماعه مع رابطة الأندية الذي عُقد مساء السبت.

 

وفي مقدمة المطالب التي وضعها المدير الفني الجديد، تخفيض عدد أندية الدوري بسبب ضغط المباريات والذي يتسبب في انتهاء المسابقة في أوقات متأخرة من الموسم، وعدم حصول اللاعبين على فترة راحة كافية.

 

ويدرس أعضاء رابطة الأندية، طلب المدير الفني الجديد لمنتخب مصر قبل اتخاذ القرار النهائي.

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