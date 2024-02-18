الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كواليس اجتماع حسام حسن وجهازه المعاون مع رابطة الأندية

حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن أثناء توقيع عقود تدريب منتخب مصر

عقدت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اجتماعًا مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون؛ لبحث تطورات المرحلة المقبلة وتحديد موعد المعسكر المقبل للفريق الوطني.

وتم الاستقرار خلال الاجتماع على مجموعة من النقاط، وهي:

-التأكيد علي أن الهدف هو صعود منتخبنا لنهائيات كأس العالم.

-استعراض الأجندة الدولية لشهري 3 و6  وتم تدوين طلبات كابتن حسام حسن فيما يخص توقيتات انطلاق المعسكرات.

-اجتماع عاجل للرابطة لبحث طلبات الجهاز الفني مع وعد كابتن حسان بتلبية رغباته.

-رابطة الأندية ستعلن عن الجدول الجديد بعد التعديلات المطلوبة خلال 48 ساعة لحد الأسبوع ال30

على صعيد آخر، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، زيادة أعداد الجماهير في مباريات الدوري المصري موسم 2023-2024 إلى 20 ألف مشجع.

وكشفت رابطة الأندية، عن ارتفاع أعداد الجماهير إلى 20 ألف مشجع لكل مباراة من مباريات دوري نايل، وكذلك نهائي كأس الرابطة للموسم الحالي.

ووجهت الرابطة الشكر إلى كل مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لتلبية طلبها بزيادة أعداد الجمهور.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية بيانًا رسميًا جاء كالتالي:

" تتوجه رابطة الأندية بكل الشكر والتقدير لجميع مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لتلبية طلب رابطة الأندية بزيادة أعداد الجماهير إلى 20 ألف مشجع في الدوري الممتاز ونهائي كأس الرابطة موسم 2024-2025، طبقًا للسعة الإستيعابية لكل ستاد".

اقرأ أيضا.. رسميًا.. زيادة أعداد الجمهور في المباريات لـ20 ألف مشجع

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