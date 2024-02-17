الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميًا.. زيادة أعداد الجمهور فى المباريات لـ20 ألف مشجع

رابطة الأندية المصرية
رابطة الأندية المصرية المحترفة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة زيادة أعداد الجماهير في مباريات الدوري المصري موسم 2023-2024 إلى 20 ألف مشجع.

وكشفت رابطة الأندية عن ارتفاع أعداد الجماهير إلى 20 ألف مشجع لكل مباراة من مباريات دوري نايل، وكذلك نهائي كأس الرابطة للموسم الحالي.

ووجهت الرابطة الشكر إلى كل مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لتلبية طلبها بزيادة أعداد الجمهور.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية بيانًا رسميًا جاء كالتالي:

"تتوجه رابطة الأندية بكل الشكر والتقدير لجميع مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لتلبية طلب رابطة الأندية بزيادة أعداد الجماهير إلى 20 ألف مشجع في الدوري الممتاز ونهائي كأس الرابطة موسم 2024-2025، وذلك طبقًا للسعة الاستيعابية لكل ستاد".

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رابطة الأندية رابطة الأندية تعلن زيادة أعداد الجمهور 20 ألف مشجع بطولة دوري نايل الدورى المصرى الممتاز موسم 2024 2023

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