رسميًا.. رابطة الأندية تعلن تأجيل مواجهة الأهلى وطلائع الجيش

قررت رابطة الأندية المحترفة، رسميا، تأجيل مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة، من مسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024)، لأجل غير مسمى.

وكان من المفترض أن يواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش، مساء الإثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري، على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الأسبوع الثاني عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024).

ويأتي قرار رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، بناءً على قرارات لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مؤخرا، بتعديل مواعيد مباريات الأهلي في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا نسخة الموسم الجاري (2023 /2024).

رسميا.. تأجيل مواجهة الأهلي وطلائع الجيش بدوري نايل

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بمجموعات دوري أبطال إفريقيا

ويحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره شباب بلوزداد، مساء غد الجمعة، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على أن يلتقي ميدياما الغاني في الجولة الخامسة يوم 23 من الشهر الحالي.

ويحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 14 نقطة من 6 جولات فقط، فيما يقع طلائع الجيش في المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 12 جولة.