الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميًا.. رابطة الأندية تعلن تأجيل مواجهة الأهلى وطلائع الجيش

الأهلى
الأهلى

قررت رابطة الأندية المحترفة، رسميا، تأجيل مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة، من مسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024)، لأجل غير مسمى.

وكان من المفترض أن يواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش، مساء الإثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري، على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الأسبوع الثاني عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024).

ويأتي قرار رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، بناءً على قرارات لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مؤخرا، بتعديل مواعيد مباريات الأهلي في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا نسخة الموسم الجاري (2023 /2024).

رسميا.. تأجيل مواجهة الأهلي وطلائع الجيش بدوري نايل 

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بمجموعات دوري أبطال إفريقيا

ويحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره شباب بلوزداد، مساء غد الجمعة، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على أن يلتقي ميدياما الغاني في الجولة الخامسة يوم 23 من الشهر الحالي.

ويحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 14 نقطة من 6 جولات فقط، فيما يقع طلائع الجيش في المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 12 جولة.

الاهلى مسابقة دوري نايل طلائع الجيش رابطة الأندية المحترفة تاجيل مواجهة الأهلي وطلائع الجيش

مواد متعلقة

الأهلى بالأسود والحارس بالأصفر.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد

دوري أبطال إفريقيا| برنامج الأهلي اليوم في الجزائر بفرمان كولر

كولر يحدد ملامح تشكيل الأهلى فى المران الأخير اليوم لمواجهة شباب بلوزداد

4 عوامل تصعّب مهمة الأهلي أمام "بلوزداد" في دوري الأبطال

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

آخر تحديث.. تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الدولار يواصل تحقيق مكاسبه عالميا.. وتراجع جديد لليورو والإسترليني

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

دراسة: المشي والركض واليوغا وتدريبات القوة علاجات فعالة للاكتئاب

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى