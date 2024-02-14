الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

4 عوامل تصعّب مهمة الأهلي أمام "بلوزداد" في دوري الأبطال

الأهلي وشباب بلوزداد
الأهلي وشباب بلوزداد

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي ستجمع الفريقين، مساء الجمعة المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل، على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

ويدخل الأهلي تحديًا صعبًا للغاية، في الوقت الذي صار فيه مُطالبًا بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية وإلا الدخول في حسبة برمة وتعقيد مهمة الصعود إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي عدة عوامل تصعب مهمته أمام الفريق الجزائري، نستعرضها على النحو الآتي:

كثرة الغيابات

يدخل الأهلي مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، وفي صفوفه غيابات عديدة تصل إلى 11 لاعبًا أي فريقًا بأكمله.

وتنوعت غيابات الأهلي ما بين الإصابة والإجهاد أو لأسباب فنية، أو حتى لعدم القيد حيث سيغيب الوافدان الجدد عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي لعدم قيدهما في القائمة الأفريقية.

موقف الأهلي

على الرغم من تصدر الأهلي مجموعته إلا أن الفارق بينه وبين ميدياما صاحب المركز الأخير نقطة واحدة فقط، وبالتالي فإن أي تعثر قد يضع الأهلي مُهددًا بوداع المسابقة ولهذا ليس أمام المارد الأحمر سوى تحقيق نتيجة إيجابية سواء بتحقيق الفوز أو التعادل من أجل الحفاظ على آماله في التأهل.

صعوبة المواجهات في الجزائر

يواجه الأهلي صعوبات كبيرة للغاية عندما يواجه الفرق الجزائرية على ملعبها، فمنذ الانتصار على اتحاد العاصمة بهدف محمد بركات في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال عام 2005، لم يحقق المارد الأحمر أي انتصار يُذكر على الفرق الجزائرية في الجزائر.

هذا الأمر سيزيد من صعوبة المباراة على المارد الأحمر، خاصةً أن الفريق الجزائري سيكون مُحصنًا بتواجد حشد جماهيري غفير.

المباراة الرسمية الأولى بعد غياب شهر ونصف

لاعبو الأهلي وتحديدًا غير الدوليين، صاروا بعيدين للغاية عن احتكاك المباريات القوية قرابة شهر ونصف منذ نهائي السوبر المصري أمام مودرن فيوتشر يوم 28 ديسمبر الماضي، وهو ما يزيد من صعوبة لقاء الجمعة.

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