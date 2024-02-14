الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تصل مطار هواري بومدين بالجزائر

وصول بعثة الأهلي
وصول بعثة الأهلي مطار هواري بومدين

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، إلى مطار هواري بومدين بالجزائر، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع الجهاز المعاون قبل انطلاق المران، للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، قبل أن يخوض الفريق فقرة إحماء بدنية، وأعقبها بتنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل، وفي الجولة الثانية تعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق، وفي الجولة الثالثة تعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف.

وفي السياق ذاته، حرص الدكتور مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، والمستشار رامي المبيض، والقنصل محمود مرشد، وعدد من مسئولي السفارة المصرية، على استقبال بعثة الأهلي، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، فور وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي‎، على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 4 ساعات منذ إقلاعها من مطار القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد، مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، التي تضم كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

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