الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. عامر حسين يكشف تفاصيل نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية

عامر حسين
عامر حسين

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها في الرياض يوم 8 مارس المقبل.

وقال عامر في تصريحات تليفزيونية: "هذه أول مرة يخرج فيها كأس مصر من مصر إلى خارج البلاد، والشركة الراعية لاتحاد الكرة بالاتفاق مع شركة إماراتية نسقت مع الجانب السعودي لإقامة النهائي هناك يوم 8 مارس بعد النجاح الكبير لموسم الرياض".

وأضاف: "المفاوضات بدأت منذ شهر تقريبًا حتى تم التوصل لاتفاق، لأن كانت هناك مشكلة في توقيت المباراة بسبب أن الجانب السعودي طلب إقامة المباراة قبل شهر رمضان، فغيرنا الموعد من 13 مارس إلى 8 مارس لضمان نجاح المباراة جماهيريًا".

وتابع: "سيتم الإعلان خلال الأسبوع الجاري عن كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة وموعد طرح التذاكر وأسعارها".

وعن تفاصيل السفر، قال: "الإقامة ستكون لمدة 5 ليالٍ قبل المباراة والبعثة تضم 60 فردًا من كل نادٍ، وكل نادٍ يحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية".

وأوضح "كل الاتحادات الأوروبية أصبحت تتجه إلى الإمارات والسعودية وكل هذه المباريات شهدت نجاحات كبيرة، والسعودية أصبح لديها دوري جماهيري قوي، ولذلك نقلنا ذلك إلى كأس مصر، لأن المباراة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي ومن أكبر الدربيات في العالم".

واختتم تصريحاته: "العقد بين اتحاد الكرة والجانب السعودي مدته موسم واحد فقط".

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