عامر حسين يكشف موعد نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على لجنة المسابقات، موعد نهائي كأس مصر لنسخة 2022-2023 بين الأهلي والزمالك.

وقال عامر حسين في تصريحات صحفية: "نهائي كأس مصر سيقام يوم 13 مارس المقبل وسيكون خلال شهر رمضان".

وأضاف: "حتى الآن من المقرر إقامة نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك في مصر".

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية عقب الفوز على إنبي بثلاثية نظيفة في نصف النهائي، بينما تخطى الزمالك عقبة بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3-3.

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