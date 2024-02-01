مران الأهلي.. كوكا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامج العلاج

يخوض أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المرحلة الأخيرة من برنامج العلاج الطبيعي الذي وضعه الجهاز الطبي لتأهيله من الإصابة.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن كوكا اجتاز مرحلة مهمة من العلاج الطبيعي، وبدأ الجري حول الملعب تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.

كان كوكا قد تعرض للإصابة بجزع في أربطة الكاحل خلال مشاركته بمعسكر المنتخب الوطني قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

على صعيد آخر، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الراحة التي حصل عليها ‏اللاعبون عقب العودة من معسكر الإمارات.‏

بدأ المران بجلسة عقدها الجهاز الفني مع اللاعبين للحديث عن المرحلة القادمة، التي تشهد ارتباطات مهمة للفريق في دوري أبطال ‏إفريقيا وبقية منافسات الموسم الجاري.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط أحمال الفريق، فقرات متنوعة للاعبين، للارتقاء بالنواحي البدنية في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه ‏الجهاز الفني للفترة المقبلة.‏

كان الفريق قد خاض معسكر إعداد خارجيًّا في مدينة عجمان بالإمارات، تخللته مواجهتان وديتان أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

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